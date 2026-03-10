Mercato - PSG : Un transfert à 45M€ causé... par Antoine Griezmann ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Antoine Griezmann a pris sa retraite internationale en septembre 2024. A bientôt 35 ans, Grizou serait de plus en plus emballé par l'idée d'enfin vivre son rêve américain en Major League Soccer. Pour ce qui relève de sa succession, l'Atletico de Madrid aurait à coeur de piocher dans l'effectif de Luis Enrique. Le PSG préparerait une réponse à 45M€.

Le PSG se trouve à un moment charnière de sa saison avec une double confrontation contre Chelsea en l'espace d'une saison qui déterminera si son aventure en Ligue des champions se terminera ou non au stade des 1/8èmes de finale. Le champion d'Europe compte bien continuer à se battre pour le Saint-Graal continental et aura besoin de l'intégralité de son groupe pour y parvenir quand bien même des rumeurs de transfert font rages dans la presse.

Le PSG attend au moins 45M€ pour le départ de Kang-In Lee !

Le successeur d'Antoine Griezmann trouvé au PSG ? Ce sera 45M€ Selon les informations de Romain Collet Gaudin, divulguées sur le compte X du journaliste, le Paris Saint-Germain aurait fixé le prix de départ de Kang-in Lee semblant faire tourner bien des têtes chez les dirigeants de l'Atletico de Madrid. Les Colchoneros prépareraient la succession d'Antoine Griezmann annoncé avec insistance du côté d'Orlando. Le comité directeur du PSG n'entendrait pas écouter la moindre offre en dessous de la somme de 45M€.