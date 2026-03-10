«Il s’est pris un vent» : Cette séquence avec Antoine Dupont qui fait réagir !

Axel Cornic

Sale après-midi à Edimbourg pour le XV de France, qui s’est incliné face à l’Ecosse lors de la quatrième journée du Tournoi des 6 Nations (50-40). Antoine Dupont a réalisé l’un de ses pires matchs en sélections comme un grand nombre de ses coéquipiers, mais ces dernières heures c’est un autre fait qui anime les débats.

C’est la grosse question du moment. Antoine Dupont a-t-il eu raison de ne pas serrer la main de Ben White, lors de la traditionnelle haie d’honneur d’après-match ? Très remonté après la défaite, le capitaine du XV de France a évité la main que lui a tendue son adversaire, avec un petit échange qui s’en est suivi. Un geste qui fait beaucoup réagir en ce moment, même si certains ont un avis tranché.

Dupont chambré par son adversaire Car pour comprendre vraiment cette scène, il faut revoir tout le déroulement de la rencontre. Les petit chambrages de White envers Antoine Dupont ont en effet été très nombreux et cela a notamment été le cas sur l’essai de l’Ecossais Kyle Steyn, où il est carrément parti célébrer devant lui. Un comportement pointé du doigt par les suiveurs du XV de France. « Ben White, qui avait bien joué le coup et avait raison d’être content, avait-il besoin de se retourner, d’applaudir l’erreur de Dupont et de le chambrer ? Certains disent que le chambrage a toujours existé dans le rugby. À une époque, ça se réglait (pas à l’amiable), par quelques “secondes lattes” sur le terrain. Veut-on revenir à cette époque où tous les coups étaient (presque) permis ? » a écrit un supporter, dont le message a été publié dans les colonnes de Midi Olympique.