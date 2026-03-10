«Je ne mets pas un billet sur le PSG» : Le coup de pression sur RMC !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le Paris Saint-Germain joue très gros ces derniers temps. Champion de France et d'Europe en titre au terme d'une saison dernière exceptionnelle et historique pour le club de la capitale, la tendance est bien différente à l'instant T. Le Paris Saint-Germain n'apporte pas satisfaction aux yeux des observateurs et l'étau se resserre tant sur la scène nationale que continentale. Au point où une punchline a été dite sur la fréquence radio de RMC...

En l'espace d'un petit mois, le PSG s'est incliné à deux reprises en Ligue 1, une première fois sur la pelouse du Stade Rennais (1-3) avant un 1/16ème de finale aller de Ligue des champions remporté aux forceps à Monaco (3-2). Et une seconde vendredi soir lors de la réception de l'ASM cette fois-ci en championnat (1-3). Entre temps, il y a eu une victoire de la plus petite des marges contre Le Havre (1-0) et un match nul poussif en 1/16ème de finale retour de C1 contre l'équipe monégasque (2-2).

🎙 « C’est Chelsea qui arrive et tu prends 3-1 contre Monaco. Tous tes mecs sont moyens, le fait est que ça ne marche pas. Il y a de la lassitude. Sur la Champions League, je ne mets pas un billet », Vinvin a du mal à y croire pour le PSG. pic.twitter.com/V86EUmoy4f — Super Moscato Show (@Moscato_Show) March 9, 2026

«Tous tes mecs sont moyens, le fait est que ça ne marche pas» Un bilan qui n'incite pas les supporters à entrer dans une phase euphorique à un peu plus de 24 heures de la réception de Chelsea au Parc des princes pour le compte de la première des deux manches des 1/8èmes de finale de C1 mercredi soir. Ex-joueur de rugby et tête d'affiche de l'émission du Super Moscato Show diffusée quotidiennement sur RMC, Vincent Moscato a tiré la sonnette d'alarme avant le choc contre Chelsea lundi. « C’est Chelsea qui arrive et tu prends 3-1 contre Monaco. Tous tes mecs sont moyens, le fait est que ça ne marche pas. Momentanément, ils ont pris le contrecoup de la saison réussie, de la fatigue engendrée parce qu'il n'y a pas eu de repos. Il y a eu une lassitude. Quand tu arrives en fin de saison, si tu n'as le Graal, tu es las, il te tarde que ça se finisse, tu n'es pas bien. »