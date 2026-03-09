Lewis Hamilton : Le projet historique avec une star planétaire qui rapporte 288M€ !

En parallèle de sa carrière en F1, Lewis Hamilton s’est lancé dans un projet hallucinant ces derniers mois. Le pilote de Ferrari a notamment réussi à marquer l’histoire avec une star planétaire. Et ce succès auquel le septuple champion du monde a pris part a permis d’engranger la coquette somme de 288M€.
La réputation de Lewis Hamilton en F1 n’est plus à faire. Sacré champion du monde à sept reprises, le Britannique est une véritable légende vivante de la discipline. Alors que le plus gros de sa carrière est désormais derrière lui, le pilote de Ferrari s’est récemment embarqué dans un projet colossal. L’homme de 41 ans a en effet co-produit le film F1 avec Brad Pitt dans le rôle principal. Et l’oeuvre a fait un véritable carton au box-office.
Comme le rapporte Motorsport, le film F1 a en effet généré un peu plus de 547M€ de recettes mondiales, pour un budget estimé à environ 259M€. L’oeuvre sur grand écran a ainsi produit un bénéfice d’environ 288M€. Il s’agit là du film de sport automobile le plus rentable de tous les temps. Et par la même occasion, Lewis Hamilton a contribué au plus gros succès de la carrière de Brad Pitt au cinéma.
Le pilote de Ferrari a d’ailleurs fait savoir qu’une suite était déjà en préparation. « Et oui, nous travaillons déjà sur le premier scénario. Notre première réunion a eu lieu vers la fin de l’année dernière - Jerry [Bruckheimer], [Joseph Kosinski] et moi - pour discuter de différentes idées, de différentes pistes à explorer pour le scénario. Ensuite, avec [Ehren Kruger], nous avons eu de nombreuses réunions à ce sujet. C’est vraiment passionnant. Je suis super enthousiaste. Maintenant que j’y suis passé, et que c’était déjà très intense la première fois, j’y suis habitué, donc je sais à quoi m’attendre, je sais ce que nous pourrions améliorer. C’est incroyable de voir l’impact que le film a eu, le nombre de personnes qui l’ont adoré. Je reçois encore des messages de gens qui viennent de le voir et qui me disent qu’il leur a ouvert les yeux sur ce sport, et qu’il les a plongés dans un univers fascinant pour en apprendre davantage. Le deuxième point, c’est que… les suites ne sont pas toujours réussies. On a une super équipe, un casting génial, un scénariste de talent, donc ça ne m’inquiète pas, mais on va prendre notre temps pour que le résultat soit parfait » a confié Lewis Hamilton récemment. A voir si le deuxième volet sera un aussi gros succès que le premier.