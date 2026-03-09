Lewis Hamilton : Le projet historique avec une star planétaire qui rapporte 288M€ !

Pierrick Levallet

En parallèle de sa carrière en F1, Lewis Hamilton s’est lancé dans un projet hallucinant ces derniers mois. Le pilote de Ferrari a notamment réussi à marquer l’histoire avec une star planétaire. Et ce succès auquel le septuple champion du monde a pris part a permis d’engranger la coquette somme de 288M€.

La réputation de Lewis Hamilton en F1 n’est plus à faire. Sacré champion du monde à sept reprises, le Britannique est une véritable légende vivante de la discipline. Alors que le plus gros de sa carrière est désormais derrière lui, le pilote de Ferrari s’est récemment embarqué dans un projet colossal. L’homme de 41 ans a en effet co-produit le film F1 avec Brad Pitt dans le rôle principal. Et l’oeuvre a fait un véritable carton au box-office.

Comme le rapporte Motorsport, le film F1 a en effet généré un peu plus de 547M€ de recettes mondiales, pour un budget estimé à environ 259M€. L'oeuvre sur grand écran a ainsi produit un bénéfice d'environ 288M€. Il s'agit là du film de sport automobile le plus rentable de tous les temps. Et par la même occasion, Lewis Hamilton a contribué au plus gros succès de la carrière de Brad Pitt au cinéma.