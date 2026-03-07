Kylian Mbappé : «Si tu reviens, je te frappe», l'échange avec un supporter diffusé sur les réseaux sociaux !

Amadou Diawara

Présent à Paris pour faire observer sa blessure au genou, Kylian Mbappé a été sollicité par des supporters à la sortie de son hôtel. En effet, les fans du joueur voulaient faire des photos avec lui et avoir des autographes. Et l'un d'entre eux a eu droit à une menace humoristique de la part de Kylian Mbappé.

En fin de contrat le 30 juin 2024 avec le PSG, Kylian Mbappé a signé librement et gratuitement au Real Madrid, et ce, après avoir disputé sept saisons à Paris. Malgré son transfert en Espagne, bouclé il y a près d'un an et demi, le numéro 10 merengue passe toujours du temps dans la capitale française. D'ailleurs, Kylian Mbappé est à Paris en ce moment, et ce, pour faire observer sa blessure. Ce qui n'a pas échappé à certains supporters qui sont allés à sa rencontre en bas de son hôtel.

«Tu es là tous les jours» Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux par un fan, Kylian Mbappé a accepté de signer des autographes et de prendre des photos avec des supporters. « Merci Kylian, c'est sympa de sa part (de signer un autographe) », a lancé l'un d'entre eux. « Sympa de ma part, tu es là tous les jours », a rétorqué l'international français. « On peut faire une photo ? », a demandé un autre jeune. « Je suis occupé, je suis occupé », a répondu Kylian Mbappé en regagnant son véhicule.