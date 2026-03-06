Victime de «blessures physiques», elle porte plainte contre Neymar !

Selon la presse brésilienne, une femme ayant travaillé pour Neymar en tant que cuisinière à Rio de Janeiro - et ce, entre juillet 2025 et février 2026 - affirme avoir subi des blessures physiques. Par conséquent, elle aurait déposé une plainte à l'encontre du numéro 10 et capitaine de Santos.
Formé à Santos, Neymar a alarmé la direction du FC Barcelone lorsqu'il faisait ses premiers pas en tant que footballeur professionnel. Déterminé à recruter le milieu offensif brésilien, le Barça a formulé une offre d'environ 88M€ lors de l'été 2013. Une proposition qui a fait mouche. En effet, Santos a accepté de vendre Neymar au club blaugrana. Et après quatre saisons de bons et loyaux services en Catalogne, le joueur de 34 ans s'est envolé vers Paris pour signer au PSG.
Une ex-cuisinière de Neymar a saisi la justice brésilienne
Tombé sous le charme de Neymar, le PSG a levé sa clause libératoire à 222M€ lors de l'été 2017, pour le plus grand malheur du FC Barcelone. Devenu indésirable à Paris six années plus tard, l'international brésilien a été vendu à Al Hilal, ayant migré vers l'Arabie Saoudite pour une somme proche de 90M€. Mais alors que son séjour en Saudi Pro League s'est très mal passé - et ce, à cause de ses gros problèmes de blessure - Neymar a fait son retour à Santos le 31 janvier 2025. Epargné par les pépins physiques depuis la mi-février, il se retrouve au coeur d'un scandale au Brésil.
Procès contre Neymar : Elle réclame 43 000€
Selon les informations de la presse brésilienne, rapportées par Record, une cuisinière aurait porté plainte contre Neymar et l'entreprise qui l'a embauchée. Ayant travaillé pour la star brésilienne entre juillet 2025 et février 2026 à Rio de Janeiro, elle affirmerait avoir subi des « blessures physiques ». D'après cette cuisinière, elle aurait travaillé 16 heures par jour et préparé des plats pour plus de 150 personnes quotidiennement. Ayant développé des problèmes de colonne vertébrale et de hanche à force de transporter des morceaux de viande et des ustensiles lourds chez Neymar, elle exige de lui qu'il lui rembourse ses frais médicaux, ses heures supplémentaires non payées et lui verse diverses indemnités, notamment pour préjudice moral. Au total, l'ancienne cuisinière de Neymar réclamerait environ 43 000€.