Selon la presse brésilienne, une femme ayant travaillé pour Neymar en tant que cuisinière à Rio de Janeiro - et ce, entre juillet 2025 et février 2026 - affirme avoir subi des blessures physiques. Par conséquent, elle aurait déposé une plainte à l'encontre du numéro 10 et capitaine de Santos.

Formé à Santos, Neymar a alarmé la direction du FC Barcelone lorsqu'il faisait ses premiers pas en tant que footballeur professionnel. Déterminé à recruter le milieu offensif brésilien, le Barça a formulé une offre d'environ 88M€ lors de l'été 2013. Une proposition qui a fait mouche. En effet, Santos a accepté de vendre Neymar au club blaugrana. Et après quatre saisons de bons et loyaux services en Catalogne, le joueur de 34 ans s'est envolé vers Paris pour signer au PSG.

Une ex-cuisinière de Neymar a saisi la justice brésilienne Tombé sous le charme de Neymar, le PSG a levé sa clause libératoire à 222M€ lors de l'été 2017, pour le plus grand malheur du FC Barcelone. Devenu indésirable à Paris six années plus tard, l'international brésilien a été vendu à Al Hilal, ayant migré vers l'Arabie Saoudite pour une somme proche de 90M€. Mais alors que son séjour en Saudi Pro League s'est très mal passé - et ce, à cause de ses gros problèmes de blessure - Neymar a fait son retour à Santos le 31 janvier 2025. Epargné par les pépins physiques depuis la mi-février, il se retrouve au coeur d'un scandale au Brésil.