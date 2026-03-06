Max Verstappen : Le «drame» redouté dans la presse qui va coûter cher à la F1... et à Netflix ?

Pierrick Levallet

La saison 2026 pourrait bien être un tournant en F1. Max Verstappen a avoué il y a quelques temps qu’il n’appréciait pas les nouvelles réglementations qui sont entrées en vigueur cette année. Et si jamais le championnat venait à ne pas tourner en sa faveur, le Néerlandais pourrait prendre une décision qui coûterait assurément cher à la discipline... mais aussi à Netflix.

2026 pourrait bien être un tournant en F1. Cette saison, une nouvelle réglementation est entrée en vigueur. Et celle-ci a poussé les écuries à revoir totalement la conception de leurs monoplaces. Et Max Verstappen a avoué ne pas être un grand fan de la direction prise par la discipline. « Ce n'est pas très Formule 1. Cela ressemble plus à de la Formule E sous stéroïdes. Mais le règlement est le même pour tout le monde, donc il faut faire avec. Et ça, ce n'est pas mon problème, parce que je suis favorable à des chances équitables. Mais en tant que pilote, j'aime rouler à fond. Et en ce moment, on ne peut pas rouler comme ça » expliquait-il lors des essais de pré-saison.

F1 - Max Verstappen contre Netflix : Lewis Hamilton s’en mêle ! https://t.co/5Ff3vlxM2t — le10sport (@le10sport) March 3, 2026

2026, ultime saison de Verstappen en F1 ? Par ailleurs, Max Verstappen pourrait conditionner son avenir en F1 à ses résultats au volant de sa Red Bull. Si jamais le titre lui échappe encore cette année, le quadruple champion du monde pourrait se tourner vers d’autres horizons du sport automobile. Et s’il venait à prendre cette décision, cela pourrait coûter cher à la discipline... et à Netflix.