Mercato - PSG : Un contrat en or en Arabie saoudite ? «Ça ne me rendrait pas heureux»

A l'instar de Neymar et de bien d'autres stars avant lui, un joueur du PSG a été invité à s'exprimer sur un intérêt de la Saudi Pro League. Le nouvel eldorado exotique du football attire de grands noms du ballon rond depuis 2023 et l'arrivée de Cristiano Ronaldo. Toutefois, le joueur de Luis Enrique dont il est question ne semble pas être titillé par cette éventualité de carrière.

Depuis l'annonce du président Nasser Al-Khelaïfi datant de juin 2022 qui actait la fin de l'ère des strass et des paillettes au PSG, les salaires XXL ne sont plus vraiment d'actualité au Paris Saint-Germain. Avec les départs de Neymar, de Lionel Messi puis de Kylian Mbappé, le club de la capitale a grandement diminué sa masse salariale et un système d'indemnités mensuelles fixes avec des bonus liés à la performance a été mis en place par le conseiller football Luis Campos et l'ensemble de la direction.

«Doubler ou tripler mon salaire ne me rendrait pas plus heureux » Pour autant, les revenus des joueurs du PSG restent tout de même importants et confortables. Vitinha ne s'en cache pas. Etant bien payé au Paris Saint-Germain, le fait d'avoir la possibilité d'être deux ou trois fois mieux rémunéré en intégrant la Saudi Pro League n'est pas un objectif de vie. « Je privilégie la stabilité de ma carrière. Je gagne déjà très bien ma vie ici en Europe, dans un grand club. Doubler ou tripler mon salaire ne me rendrait pas plus heureux ».