Mercato - OM : Il débarque à Marseille, c’est déjà la panique !

En quête d’un nouveau titre depuis 2012, l’Olympique de Marseille a été éliminé par Toulouse en quart de finale de la Coupe de France, une désillusion supplémentaire pour le club phocéen dans cette saison galère. Un joueur a été particulièrement en difficulté durant la rencontre, pas de quoi rassurer cet observateur.
L’Olympique de Marseille misait sur la Coupe de France pour sauver sa saison, il n’en sera rien. Toulouse a décroché son billet pour les demi-finales de la compétition mercredi soir au Vélodrome, remportant la séance des tirs au but (2-2, 4-3 aux t.a.b) face aux Phocéens, qui ont pourtant fait la course en tête par deux fois. Les joueurs d’Habib Beye n’ont pas brillé devant leur public, en particulier Himad Abdelli, titularisé pour la première fois depuis son arrivée cet hiver en provenance d’Angers.
« Le costume est très grand »
En difficulté sur la pelouse du Vélodrome, l’international algérien de 26 ans a été remplacé dès la mi-temps par Ethan Nwaneri. Pour Walid Acherchour, cette apparition d’Abdelli est inquiétante. « Le costume est très grand, la première demi-heure est tellement compliquée. Les remises, son positionnement, son rôle sans le ballon. Il est totalement perdu pour l’instant », a réagi le consultant de RMC sur son compte X.
« Le football nous donne parfois l’opportunité de rebondir très vite »
Après la partie, Habib Beye a rappelé que la saison de l’OM n’était pas terminée, avec une place sur le podium à aller chercher pour s’assurer une qualification en Ligue des champions. « La déception est très importante ce soir, donc il va falloir réussir à l’évacuer rapidement, a confié l’entraîneur. Le football nous donne parfois l’opportunité de rebondir très vite, et ce sera le cas dans trois jours. Mais ce genre d’élimination marque une équipe, un club et ses supporters. Mon travail sera de redonner l’énergie nécessaire pour se remettre au travail et aller à Toulouse. Ce sera encore un combat, peut-être plus intense que celui vécu ce soir. »