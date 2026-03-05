Mercato - OM : Il débarque à Marseille, c’est déjà la panique !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

En quête d’un nouveau titre depuis 2012, l’Olympique de Marseille a été éliminé par Toulouse en quart de finale de la Coupe de France, une désillusion supplémentaire pour le club phocéen dans cette saison galère. Un joueur a été particulièrement en difficulté durant la rencontre, pas de quoi rassurer cet observateur.

L’Olympique de Marseille misait sur la Coupe de France pour sauver sa saison, il n’en sera rien. Toulouse a décroché son billet pour les demi-finales de la compétition mercredi soir au Vélodrome, remportant la séance des tirs au but (2-2, 4-3 aux t.a.b) face aux Phocéens, qui ont pourtant fait la course en tête par deux fois. Les joueurs d’Habib Beye n’ont pas brillé devant leur public, en particulier Himad Abdelli, titularisé pour la première fois depuis son arrivée cet hiver en provenance d’Angers.

EXCLU - Mercato - OM : Après De Zerbi, Longoria voulait faire revenir… Tudor ! https://t.co/MN1tZnPQUl — le10sport (@le10sport) March 5, 2026

« Le costume est très grand » En difficulté sur la pelouse du Vélodrome, l’international algérien de 26 ans a été remplacé dès la mi-temps par Ethan Nwaneri. Pour Walid Acherchour, cette apparition d’Abdelli est inquiétante. « Le costume est très grand, la première demi-heure est tellement compliquée. Les remises, son positionnement, son rôle sans le ballon. Il est totalement perdu pour l’instant », a réagi le consultant de RMC sur son compte X.