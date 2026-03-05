«Pas fait pour le très haut niveau» : Un joueur de l'OM se fait allumer sur RMC (et il n'a même pas joué)

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

La défaite de l'OM contre Toulouse, synonyme d'élimination en quart de finale de la Coupe de France, va laisser des traces. Peu de joueurs sont épargnés après cette déroute. Y compris ceux qui n'ont pas participé à ce match. En effet, un Marseillais, blessé pour l'occasion, a été sérieusement secoué sur RMC.

Mercredi soir, l'OM a connu une terrible désillusion en s'inclinant aux tirs-au-but contre Toulouse. Le club phocéen est donc éliminé de la Coupe de France qui représentait pourtant la dernière chance pour les Marseillais de remporter un trophée cette saison. A l'issue du match, plusieurs joueurs ont été pointés du doigt, à commencer par Leonardo Balerdi, qui a manqué son tir au but, tout comme Ethan Nwaneri. Himad Abdelli n'a pas non plus été épargné pour sa prestation.

«Pas le corps qui est fait pour le très haut niveau» Mais ce n'est tout. En effet, Daniel Riolo a également critiqué Amine Gouiri. Une analyse qui a de quoi interpeller puisque l'Algérien n'était pas sur la feuille de match, blessé. Mais c'est justement ce qui agace le journaliste. « Gouiri, c’est toujours la même histoire. Dans toute sa carrière, c'était ça : sur combien de matchs tu peux compter sur lui en fait ? Quand tu te blesses ce n’est pas de ta faute, mais peut-être que tu n’as pas le corps qui est fait pour le très haut niveau », lâche-t-il au micro de l'After Foot sur RMC avant d'en rajouter une couche.