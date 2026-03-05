«J’en ai marre» : Un joueur de l’OM a fait craquer Christophe Dugarry !

Pierrick Levallet

À l’OM, la crise sévit toujours. Le club phocéen n’a toujours pas sorti la tête de l’eau, comme le prouve son élimination de la Coupe de France contre Toulouse ce mercredi soir. Un joueur marseillais a d’ailleurs particulièrement agacé Christophe Dugarry, qui n’a pas manqué de le faire savoir sur RMC.

L’OM est toujours frappé par la crise qui sévit depuis quelques semaines maintenant. Après la Ligue des champions, le club phocéen doit renoncer à la Coupe de France désormais. Les hommes d’Habib Beye ont été éliminés par Toulouse ce mercredi soir après les tirs au but. Cet objectif important de la saison s'est ainsi soldé par un échec pour l'OM, qui n'a plus que la Ligue 1 à jouer. Depuis, le vestiaire marseillais fait l’objet de nombreuses critiques. Un joueur olympien a d’ailleurs fait sortir Christophe Dugarry de ses gonds.

«Il fait 99% de ses passes à côté ou derrière» « J’en ai marre de ces joueurs qui sont présentés comme techniques. Qu’est-ce que c’est qu’un joueur technique ? Au bout d’un moment, j’en ai marre de voir des joueurs au milieu de terrain qui sont présentés comme techniques. Le petit Vermeeren, il est considéré comme un joueur technique. Il fait 99% de ses passes à côté ou derrière » a d’abord pesté le champion du monde 1998 dans l’émission Rothen s’enflamme sur les antennes de RMC.