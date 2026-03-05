Les joueurs de l'OM victimes d'un traitement «inhumain» ? Le nom du responsable exigé sur RMC

Pierrick Levallet

La saison de l’OM a pris un nouveau tournant ce mercredi soir. Après la Ligue des champions, le club phocéen a dû tirer un trait sur la Coupe de France après sa défaite contre Toulouse. Sur RMC, on s’est d’ailleurs étonné d’un traitement réservé aux joueurs marseillais et on s’est empressé d’exiger le nom d’un responsable.

C’est un nouvel échec pour l’OM. Après la Ligue des champions, le club phocéen a dit adieu à la Coupe de France après sa défaite contre Toulouse ce mercredi soir. Le vestiaire marseillais ne parvient pas à sortir la tête de l’eau et souffre encore de la crise qui sévit depuis quelques semaines. Une scène a toutefois interpellé un certain Eric Di Meco, qui n’a pas manqué de le faire savoir.

«Les supporters n'ont pas envie de voir ça» « Il y a un truc que je voudrais dire. Est-ce que quelqu'un oblige les joueurs à faire un tour d’honneur après les matchs perdus comme hier soir ? J'aimerais savoir. Ils ont fait un tour du rond central, mais ils l'ont fait. Moi je suis le coach ou le dirigeant, avant le match je le dis : « les gars, ce soir, avec tout ce qu'on a fait cette année, on se qualifie et on rentre au vestiaire » » a d’abord lancé l’ancien de l’OM sur les antennes de RMC.