Mercato - OM - «Il fallait le vendre» : Ce «miracle» à 30M€ aujourd'hui regretté

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

L’OM s’est enfoncé un peu plus dans la crise. Ce mercredi soir, l’élimination du club phocéen en Coupe de France a ravivé les tensions sur la Canebière. Les supporters olympiens sont en colère et voilà que le départ d’un joueur d’Habib Beye a notamment été réclamé par certains. Le fait est que l’OM aurait loupé le train pour ce transfert.

Distancé en Ligue 1, l’OM ne devrait toujours pas soulever de trophée cette saison. En effet, le club phocéen vient d’être éliminé de la Coupe de France par Toulouse. Une défaite aux tirs au but qui a mis en colère les fans olympiens. A l’issue de celle-ci, ils ont été nombreux à faire part de leur mécontentement, ciblant d’ailleurs un joueur de l’OM en particulier : Leonardo Balerdi, qui a raté sa tentative lors de la séance de tirs au but.

OM - Scandale raciste : Toulouse réagit après les insultes contre son joueur https://t.co/Nd5lAVww4J — le10sport (@le10sport) March 5, 2026

« A 30 millions il faut l'amener dans le club qui le veut » Déjà en grande difficulté à l’OM ces derniers mois, Leonardo Balerdi s’est un peu plus enfoncé avec cet échec contre Toulouse. A Marseille, on commence de plus en plus à en avoir marre et c’est ainsi que le départ de l’Argentin a été réclamé. Toutefois, pour Eric Di Meco, c’était il y a quelques mois déjà qu’il fallait vendre Balerdi. « Rappelez-vous, il y avait une période où il fait 4 bons mois, il y a des mecs qui disaient à cinquante millions d'euros il ne faut pas le vendre. Je disais qu’à 30 millions il faut l'amener dans le club qui le veut parce que c'est un miracle », a expliqué l’ancien de l’OM dans un premier temps sur RMC.