Victime d'un coup de pression d’une star du PSG, il raconte ce qu’il s’est passé

Au cours de son histoire récente, le PSG a vu nombreux de ses anciens jeunes joueurs se dévoiler en Ligue 1. L’un d’entre eux a notamment récemment croisé la route du club parisien. Cet ancien joueur formé à Paris a notamment révélé une belle anecdote avec une immense star de l’époque : Zlatan Ibrahimovic. Explications.
Si aujourd’hui, le PSG a adopté une nouvelle politique visant à intégrer de nombreux jeunes du centre de formation au sein de l’équipe première, cela n’a pas toujours été le cas. Plusieurs anciens jeunes talentueux ont été contraints de quitter Paris afin de faire carrière, et c’est notamment le cas d’un certain Mory Diaw. Le gardien sénégalais formé au PSG a explosé en Ligue 1 avec Clermont, avant de rebondir au Havre l’été dernier où il est désormais titulaire.
« Tu es venu sans tes mains ou quoi »
Au cours d’une vidéo YouTube avec Edgar Barros, Mory Diaw a raconté une anecdote avec un certain Zlatan Ibrahimovic. « Pour vous raconter l’histoire, on arrive à un lendemain de match, et il y avait une rencontre de Ligue des Champions trois jours après. Ça veut dire que les titulaires ils étaient un peu au repos. On s’entraîne le matin et il y a un jeu à la fin. Je suis dans l’équipe de Ibra. Les deux premiers tirs je prend des buts. J’étais un peu fatigué. Les deux premiers tirs, deux buts. Et là, Ibra me regarde comme ça (avec des gros yeux, ndlr), et il me dit : ‘Eh, tu es venu sans tes mains ou quoi’ », raconte le gardien de 32 ans avec le sourire.
« Tu n’as pas besoin que je te rentre dedans pour faire des arrêts »
« La mi-temps arrive et je prends une bouteille d’eau, j’en mets sur mon visage pour me réveiller un peu, et au final on a gagné. La leçon qu’il m’a donné à la fin de l’entraînement c’est : ‘Tu n’as pas besoin que je te rentre dedans pour faire des arrêts. Dès le début mets toi dedans car tu es capable de le faire’. Mais bon c’est vrai qu’à l’époque quand tu es un jeune dans le groupe pro tu es un peu timide, il n’y avait pas autant de jeunes au PSG qu’aujourd’hui », conclut Mory Diaw, qui a su tirer des leçons du coup de pression du géant Suédois.