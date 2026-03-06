Victime d'un coup de pression d’une star du PSG, il raconte ce qu’il s’est passé

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Au cours de son histoire récente, le PSG a vu nombreux de ses anciens jeunes joueurs se dévoiler en Ligue 1. L’un d’entre eux a notamment récemment croisé la route du club parisien. Cet ancien joueur formé à Paris a notamment révélé une belle anecdote avec une immense star de l’époque : Zlatan Ibrahimovic. Explications.

Si aujourd’hui, le PSG a adopté une nouvelle politique visant à intégrer de nombreux jeunes du centre de formation au sein de l’équipe première, cela n’a pas toujours été le cas. Plusieurs anciens jeunes talentueux ont été contraints de quitter Paris afin de faire carrière, et c’est notamment le cas d’un certain Mory Diaw. Le gardien sénégalais formé au PSG a explosé en Ligue 1 avec Clermont, avant de rebondir au Havre l’été dernier où il est désormais titulaire.

Mory Diaw raconte le coup de pression que Zlatan Ibrahimović lui a mis quand il était jeune 😳🔥



Vous auriez réagi comment ? 😂 (vidéo disponible sur YouTube) pic.twitter.com/KV6fKSSs0a — Edgar BARROS (@barrospjr__) March 4, 2026

« Tu es venu sans tes mains ou quoi » Au cours d’une vidéo YouTube avec Edgar Barros, Mory Diaw a raconté une anecdote avec un certain Zlatan Ibrahimovic. « Pour vous raconter l’histoire, on arrive à un lendemain de match, et il y avait une rencontre de Ligue des Champions trois jours après. Ça veut dire que les titulaires ils étaient un peu au repos. On s’entraîne le matin et il y a un jeu à la fin. Je suis dans l’équipe de Ibra. Les deux premiers tirs je prend des buts. J’étais un peu fatigué. Les deux premiers tirs, deux buts. Et là, Ibra me regarde comme ça (avec des gros yeux, ndlr), et il me dit : ‘Eh, tu es venu sans tes mains ou quoi’ », raconte le gardien de 32 ans avec le sourire.