«Il est magique...» : Le joueur de Barcelone qui le fait rêver au PSG (et ce n’est pas Lamine Yamal)

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Ces dernières années, les routes du PSG et du FC Barcelone se sont croisées à plusieurs reprises en Ligue des champions. L’occasion pour un élément phare de l’équipe de Luis Enrique de se frotter à un joueur qu’il qualifie tout bonnement de « magique » autre que le génie de La Masia qu’est Lamine Yamal.

L’année 2025 du PSG a été couronnée de succès. A titre de comparaison, seul le FC Barcelone a été aussi dominant que le Paris Saint-Germain sur la scène nationale. Les Blaugrana ont remporté la Supercoupe d’Espagne, la Coupe du roi et la Liga la saison dernière, prouesse également réalisée par le club de la capitale. Néanmoins, la différence s’est jouée sur la scène européenne. Le PSG a raflé la Ligue des champions lorsque le Barça a été éliminé au stade des demi-finales au terme d’une double confrontation historique : (7-6 au score cumulé face à l’Inter).

Pedri Gonzalez vs Atletico Madrid



🐐🔥🔥

pic.twitter.com/jTVtTl5uNQ — Pedri World (@Pedri_World8) March 4, 2026

Vitinha adule un joueur du FC Barcelone Ce qui a permis au collectif du PSG de récolter toutes les récompenses tant individuelles que collectives. Ousmane Dembélé a été élu Ballon d’or lorsque le Paris Saint-Germain a été qualifiée d’équipe de l’année durant la cérémonie et celle des Globe Soccer Awards. Lamine Yamal, jeune star de 18 ans du Barça, a été le dauphin de Dembélé au classement du Ballon d’or lorsque Vitinha a occupé la dernière marche du podium. Le milieu de terrain du PSG a déclaré sa flamme à une star du FC Barcelone… autre que Yamal !