«Il est magique...» : Le joueur de Barcelone qui le fait rêver au PSG (et ce n’est pas Lamine Yamal)

Ces dernières années, les routes du PSG et du FC Barcelone se sont croisées à plusieurs reprises en Ligue des champions. L’occasion pour un élément phare de l’équipe de Luis Enrique de se frotter à un joueur qu’il qualifie tout bonnement de « magique » autre que le génie de La Masia qu’est Lamine Yamal.
L’année 2025 du PSG a été couronnée de succès. A titre de comparaison, seul le FC Barcelone a été aussi dominant que le Paris Saint-Germain sur la scène nationale. Les Blaugrana ont remporté la Supercoupe d’Espagne, la Coupe du roi et la Liga la saison dernière, prouesse également réalisée par le club de la capitale. Néanmoins, la différence s’est jouée sur la scène européenne. Le PSG a raflé la Ligue des champions lorsque le Barça a été éliminé au stade des demi-finales au terme d’une double confrontation historique : (7-6 au score cumulé face à l’Inter).
Vitinha adule un joueur du FC Barcelone
Ce qui a permis au collectif du PSG de récolter toutes les récompenses tant individuelles que collectives. Ousmane Dembélé a été élu Ballon d’or lorsque le Paris Saint-Germain a été qualifiée d’équipe de l’année durant la cérémonie et celle des Globe Soccer Awards. Lamine Yamal, jeune star de 18 ans du Barça, a été le dauphin de Dembélé au classement du Ballon d’or lorsque Vitinha a occupé la dernière marche du podium. Le milieu de terrain du PSG a déclaré sa flamme à une star du FC Barcelone… autre que Yamal !
«Quand on joue contre lui, on le comprend encore mieux»
Ayant invité des journalistes de Canal 11 dans son intimité chez lui à Paris ainsi qu’au Campus PSG dans le cadre d’un documentaire le concernant en deux parties, Vitinha a été interrogé sur le gratin européen à son poste au milieu de terrain. Le premier nom qui lui est venu en tête n’est autre que Pedri, 11ème au classement du Ballon d’or 2025. « Il est magique. C'est incroyable de le voir jouer. Quand on joue contre lui, on le comprend encore mieux ». Vitinha a également tenu un discours élogieux au sujet de deux compatriotes portugais en les personnes de Joao Neves et Bruno Fernandes. « C’est difficile de faire un top 3, j'ajouterais João et Bruno. Eux deux avec moi et Pedri. Je fais un top 4. On peut jouer à quatre ! (Rire) ».