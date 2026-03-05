Mercato : «Il est ce qui se rapproche le plus de Zidane», et le Real Madrid l’a laissé filer…

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Madrid est le havre de paix de Zinedine Zidane. Le natif de Marseille y a vécu une grande partie de sa vie et continue d’y résider. C’est également au Real Madrid que le Ballon d’or 98 s’est révélé en tant que coach, mettant sur le devant de la scène un joueur qui lui ressemble tout particulièrement selon une star de son vestiaire. Explications.

Zinedine Zidane a eu deux vies au Real Madrid. La première fut un chapitre de seulement cinq ans vécu en tant que milieu offensif et héros de la 9ème Ligue des champions du club merengue en 2002 avec sa reprise de volée du pied gauche contre le Bayer Leverkusen en finale (2-1). Et l’autre, bien plus longue en ses qualités de conseiller du président Florentino Pérez puis d’entraîneur adjoint de Carlo Ancelotti, de la Castilla et enfin de l’équipe première. C’est là qu’il a rencontré un joueur qui lui ressemblerait comme deux gouttes d’eau.

🗣️ Gareth Bale: “Most skilfull player I’ve played with? Probably Isco. On a bigger pitch, he would struggle a bit more but during the small sided games, he was different.



He’s the most similar I’ve seen to Zidane.” pic.twitter.com/7zZN4cxO1w — Madrid Xtra (@MadridXtra) March 5, 2026

«Zidane a été le seul entraîneur à Madrid qui a misé sur moi à mon poste naturel» Francisco Román Alarcón Suárez, plus communément appelé Isco, a été mis dans les meilleures dispositions par Zinedine Zidane au Real Madrid. En interview pour L’Équipe l’année dernière, l’ancien milieu offensif du Real Madrid (2013-2022) qui faisait déjà les beaux jours du Betis Séville à l’époque dressait le constat suivant, lourd de sens sur son aventure de près de 10 ans dans la capitale. « Zidane a été le seul entraîneur à Madrid qui a misé sur moi à mon poste naturel. Il a changé le système pour me placer meneur, derrière Cristiano Ronaldo et Benzema. J'étais un électron libre, je devais jouer dans les espaces que laissaient les autres milieux. Et ça a très bien marché ».