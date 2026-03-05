Mercato - PSG : «Je gagne très bien ma vie», un joueur balance sur son salaire !

L'été prochain, l'effectif du PSG devrait bouger de manière importante, contrairement aux derniers marchés des transferts. Plusieurs cadres de Luis Enrique sont ainsi concernés et pourraient quitter le club compte tenu du fait qu'ils sont convoités. Mais l'un d'entre eux se montre assez clair, jugeant notamment qu'il gagne déjà très bien sa vie au PSG.
L'année 2025 exceptionnelle du PSG a parmi à plusieurs joueurs de prendre une nouvelle dimension. C'est notamment le cas de Vitinha, présenté comme le meilleur milieu de terrain du monde. Troisième du dernier Ballon d'Or, le Portugais est un élément indispensable de Luis Enrique, mais son talent ne laisse évidemment personne insensible, à commencer par le Real Madrid qui rêve d'en faire son nouveau maitre à jouer dans l'entrejeu.
Vitinha pas intéressé par le Real Madrid... ni par l'Arabie Saoudite
Cependant, Vitinha ne semble pas très chaud à l'idée de rejoindre le Real Madrid comme il l'a fait savoir dans un documentaire qui lui consacré sur la chaîne portugaise Canal11 : « Ce serait stupide de partir ! Je pense que ce n’est pas la meilleure chose pour moi. Je me sens très bien ici au PSG ! Je sens que les gens m’apprécient vraiment et j’ai le sentiment d’avoir mérité cette affection. J’adore être ici, au PSG, ma famille aussi. Nous avons un groupe fantastique et un entraîneur incroyable ».
«Doubler ou tripler ce salaire ne me rendrait pas plus heureux»
Mais ce n'est pas tout. Vitinha a également été interrogé sur la perspective d'accepter un très gros contrat en Arabie Saoudite. Mais très clairement, le joueur du PSG estime qu'il est suffisamment payé et qu'il n'a absolument pas besoin de doubler ou tripler son salaire : « Il ne faut pas être naïf. Ce sont vraiment des sommes importantes qui peuvent vous assurer une vie confortable. Mais je pense que je ne m'intéresse pas tant aux choses que l'argent peut acheter. Je m'intéresse davantage à avoir une carrière d'une certaine manière. Je gagne déjà très bien ma vie ici en Europe, dans un grand club. Doubler ou tripler ce montant ne me rendrait pas plus heureux ». Un message assez clair.