Mercato - PSG : «Je gagne très bien ma vie», un joueur balance sur son salaire !

L'été prochain, l'effectif du PSG devrait bouger de manière importante, contrairement aux derniers marchés des transferts. Plusieurs cadres de Luis Enrique sont ainsi concernés et pourraient quitter le club compte tenu du fait qu'ils sont convoités. Mais l'un d'entre eux se montre assez clair, jugeant notamment qu'il gagne déjà très bien sa vie au PSG.

L'année 2025 exceptionnelle du PSG a parmi à plusieurs joueurs de prendre une nouvelle dimension. C'est notamment le cas de Vitinha, présenté comme le meilleur milieu de terrain du monde. Troisième du dernier Ballon d'Or, le Portugais est un élément indispensable de Luis Enrique, mais son talent ne laisse évidemment personne insensible, à commencer par le Real Madrid qui rêve d'en faire son nouveau maitre à jouer dans l'entrejeu.

🚨 Vitinha 🇵🇹 : « Un transfert au Real Madrid cet été ? 𝗖𝗘 𝗦𝗘𝗥𝗔𝗜𝗧 𝗨𝗡𝗘 𝗘𝗥𝗥𝗘𝗨𝗥 𝗗𝗘 𝗣𝗔𝗥𝗧𝗜𝗥 𝗗𝗨 𝗣𝗦𝗚. ❌



𝗝𝗘 𝗠𝗘 𝗦𝗘𝗡𝗦 𝗧𝗥𝗘̀𝗦 𝗕𝗜𝗘𝗡 𝗔𝗨 𝗣𝗦𝗚, 𝗝’𝗔𝗗𝗢𝗥𝗘 𝗘̂𝗧𝗥𝗘 𝗜𝗖𝗜 𝗘𝗧 𝗠𝗔 𝗙𝗔𝗠𝗜𝗟𝗟𝗘 𝗔𝗨𝗦𝗦𝗜 ! ❤️💙



Je ne pense pas que ce… pic.twitter.com/EgA5GK4jpe — Actu Foot (@ActuFoot_) March 5, 2026

Vitinha pas intéressé par le Real Madrid... ni par l'Arabie Saoudite Cependant, Vitinha ne semble pas très chaud à l'idée de rejoindre le Real Madrid comme il l'a fait savoir dans un documentaire qui lui consacré sur la chaîne portugaise Canal11 : « Ce serait stupide de partir ! Je pense que ce n’est pas la meilleure chose pour moi. Je me sens très bien ici au PSG ! Je sens que les gens m’apprécient vraiment et j’ai le sentiment d’avoir mérité cette affection. J’adore être ici, au PSG, ma famille aussi. Nous avons un groupe fantastique et un entraîneur incroyable ».