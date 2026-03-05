Real Madrid : Kylian Mbappé n’est pas le seul, une autre star est partie !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Les désillusions s’enchaînent au Real Madrid. En parallèle du revers concédé contre Getafe en début de semaine (0-1), une petite polémique a enflé de l’autre côté des Pyrénées sur la virée de Kylian Mbappé à Paris alors qu’elle fut programmée pour la consultation de spécialistes pour son genou. Un autre joueur du Real Madrid a lui aussi mis les voiles selon la presse ibérique.

Eder Militao, Dani Ceballos, Eduardo Camavinga, Raul Asencio, Jude Bellingham ou encore Kylian Mbappé. Voici la liste des blessés affichée par le Real Madrid lundi soir pour la réception de Getafe au Santiago Bernabeu dans le cadre de la 26ème journée de Liga. A domicile, l’équipe d’Alvaro Arbeloa a été défaite par le club de la banlieue sud de Madrid sur le score d’un but à zéro et a perdu pour de longs mois Rodrygo Goes, qui souffre d'une rupture du ligament croisé antérieur et du ménisque externe du genou droit.

🔍🇫🇷 Mbappé viajó a tierras galas para hacerse ver la rodilla con un especialista, ya que habría quedado disconforme por el tratamiento médico. El parte oficial del club indicaba un esguince de rodilla, pero el francés cree que es otra la lesión. pic.twitter.com/enxGmOH0wk — TyC Sports (@TyCSports) March 5, 2026

Mbappé a quitté Madrid Pendant la rencontre, Kylian Mbappé ne se trouvait pas à Madrid. Avec l’aval du staff médical du club qui a d’ailleurs supervisé la situation, le capitaine de l’équipe de France s’est rendu à Paris pour avoir le verdict d’un spécialiste au niveau de son entorse du genou gauche. Mbappé a été aperçu en train de boire un verre avec des amis lorsque le Real Madrid était tenu en échec par Getafe, causant la colère du journaliste Manu Carreno sur les ondes de la Cadena SER pour l’émission El Larguero. « Une chose est ce que vous êtes, une autre est ce que vous semblez être. Si vous êtes blessé, il est normal que vous soyez au match. Prendre un verre à Paris pendant que votre équipe joue un match... c'est une question d'engagement, d'image. Je ne sais pas si le meilleur image pour quelqu'un qui prétend être le leader d'un projet sportif est d'être en train de faire la fête alors que vous êtes blessé et que vous ne pouvez pas jouer ».