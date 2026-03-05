«Ce n’est pas son rôle» : Kylian Mbappé s’est trouvé deux «avocats» en pleine polémique

Pierrick Levallet

Kylian Mbappé suscite une vive inquiétude depuis un moment maintenant. L’attaquant de 27 ans souffre du genou et va donc manquer quelques jours de compétition au Real Madrid. Seulement, le flou règne quant à sa durée d’indisponibilité et la nature réelle de sa blessure. Jérôme Rothen a alors proféré des accusations sur RMC, invitant notamment le capitaine de l’équipe de France à se présenter devant les médias. Mais alors que cette polémique commence à prendre de l’ampleur, l’ancien du PSG semble s’être trouvé ses « avocats » dans la rubrique « le procès » de l’émission Rothen s’enflamme.

Kylian Mbappé : «Pas très grave s’il boit du vin», la réponse en France après la dernière polémique https://t.co/eKPWY6UMWJ — le10sport (@le10sport) March 4, 2026

«Ce n’est pas son rôle d’aller voir les médias» « Tu dis qu’il prenne la parole. Mais quel joueur va prendre la parole pour parler de blessure ? A quel moment tu l’as déjà entendu parler de sa blessure ? Il n’a jamais parlé de ça. Et ce n’est pas son rôle d’aller voir les médias, de dire « je vais me reposer pendant x temps ». Laisse le se concentrer à revenir au plus haut niveau, que d’aller se fatiguer, perdre de l’énergie à raconter sa vie par rapport à son retour » a d’abord lancé Souleymane Diawara sur les antennes de RMC.