«Grotesque» : «Le scandale absolu» avec Kylian Mbappé dénoncé sur La Chaine L’Equipe

Touché au genou, Kylian Mbappé sera out pour plusieurs semaines comme annoncé et manquera donc une partie de saison très importante. Mais l’inquiétude concerne surtout la Coupe du monde qui arrive à grands pas et en France, on ne semble pas vraiment avoir compris la gestion du Real Madrid.

Déjà en difficulté cette saison, le Real Madrid doit désormais faire face à la blessure de son meilleur joueur. Kylian Mbappé devrait en effet être out pour au moins trois semaines, à cause d’une entorse au genou. Mais ce n’est pas la première fois cette saison que le Français est gêné à cet endroit-là, puisque plus tôt cette saison il a souvent dû se gérer.

« Le scandale absolu concernant la gestion de Mbappé, c’est la Supercoupe d’Espagne » Evidemment, tout le monde pense directement à l'équipe de France, qui disputera une Coupe du monde dans seulement quelques mois ! Et de ce côté-ci des Pyrénées l’inquiétude laisse parfois la place à l’incompréhension, avec le Real Madrid qui se retrouve sur le banc des accusés. « A la fin de l’année civile, je pense que lui pensait que ça allait passer. Et que ce n’était pas si graves. Après, les torts sont partagés. Pour moi, le scandale absolu concernant la gestion de Kylian Mbappé, c’est la Supercoupe d’Espagne. On annonce le 30 décembre qu’il est out pour 3 semaines et 8 jours plus tard, il est sur le terrain pour la finale. Il fait un aller-retour à Madrid, il rejoint ses coéquipiers 2 jours et il joue quelques minutes » a expliqué Sébastien Tarrago, sur le plateau de l’émission L’Equipe de Greg.