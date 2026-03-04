«Des intérêts divergents» : La décision de Kylian Mbappé qui va agacer le Real Madrid ?

Kylian Mbappé fait beaucoup parler de lui ces derniers jours. Touché au genou, l’attaquant de 27 ans doit prendre du repos forcé. Et pour le moment, le flou règne quant à la durée d’indisponibilité du capitaine de l’équipe de France. L’ancien du PSG aurait d’ailleurs pris une décision susceptible d’agacer le Real Madrid pour son retour à la compétition.
Kylian Mbappé suscite une vive inquiétude en ce moment. L’attaquant de 27 ans ne peut plus ignorer les douleurs à son genou et est donc contraint de prendre du repos forcé. Seulement, un certain flou règne quant à sa durée d’indisponibilité. Le Real Madrid souhaite voir le capitaine de l’équipe de France reprendre rapidement la compétition pour ne pas risquer de compromettre sa saison. Néanmoins, l’ancien du PSG a pris une décision qui pourrait agacer le club madrilène.
«On ne sait pas quand il va reprendre»
« Il est en convalescence. Sans lui, c’est plus difficile pour le Real Madrid de gagner des matchs. Il a visiblement une entorse du genou, mais c’est vrai que ça reste assez opaque au niveau de la communication. Ça fait presque 3 mois qu’il traîne cette blessure, elle n’a jamais été vraiment soignée. Et forcément au vu des enjeux qui arrivent avec le huitième de finale aller contre Manchester City, le Real Madrid espère que Kylian Mbappé soit rétabli le plus vite possible. Mais Mbappé, lui, le grand objectif de sa saison, au-delà de gagner une Liga ou une Ligue des champions, c’est de participer à la Coupe du monde et de tenter de la gagner avec l’équipe de France » a d’abord expliqué Antoine Simonneau dans L’Equipe de Greg sur La Chaîne L’Equipe.
«Mbappé ne veut pas reprendre avant...»
« Donc il a décidé de vraiment stopper et de ne pas reprendre sous la pression de ses dirigeants et entraîneurs. Ils savent qu’il est vital aux bons résultats du Real Madrid. On n’a pas vraiment de délai de guérison. On ne sait pas quand il va reprendre. Certains membres de la communication du club disaient qu’il n’était pas encore totalement écarté du huitième de finale aller contre Manchester City qui est mercredi prochain. Ce qui est sûr, c’est que Mbappé ne veut pas reprendre avant d’être vraiment à 100%. Il y a des intérêts divergents. Lui voit beaucoup plus loin et le Real Madrid voit à court terme parce que sa saison peut s’arrêter fin mars » a ensuite ajouté le journaliste. Le Real Madrid sait à quoi s’en tenir avec Kylian Mbappé.