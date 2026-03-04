Mercato - OM : «Ils s’en vont rapidement», cette raison à l’origine de plusieurs départs à Marseille

Pierrick Levallet

L’OM est un club à part en France. Unique équipe française à avoir remporté la Ligue des champions jusqu’au sacre du PSG en 2025, la formation olympienne a une riche histoire. Certains joueurs ont su s’y imposer, et d’autres au contraire n’ont pas laissé une empreinte marquante. Une raison en particulier a d’ailleurs été à l’origine de quelques départs dans la cité phocéenne.

En France, peu de clubs ressemblent à l’OM. L’équipe marseillaise est spéciale en Ligue 1. Si certains joueurs arrivent à s’y imposer, d’autres éprouvent de grandes difficultés à laisser une empreinte marquante chez les Olympiens. Une raison en particulier a notamment poussé certains noms à quitter la cité phocéenne, et un ancien de l’OM l’a donné sur les antennes de RMC.

«Il y en a qui ont la pression positive» « L’euphorie à Marseille ? C’est l’essence du foot pour moi. Cette passion qu'il y a dans les tribunes, cette passion qu’il y a dans la ville, ça crée énormément d’émotions. Alors, quand ça gagne, c’est toujours pareil, tout le monde est content et pour les joueurs, c’est une euphorie importante. Par contre quand ça perd et que les supporters sont mécontents, c’est l’effet inverse. Je ne dévoile rien en disant que ça met beaucoup plus de pression sur les matchs, sur les joueurs et sur les entraîneurs. Il y en a qui ont la pression positive, ce sont ceux qui arrivent à jouer à Marseille et à s’imposer dans ce club. Ceux qui ne l’ont pas, ils s’en vont rapidement » a expliqué Franck Passi dans l’émission Rothen s’enflamme.