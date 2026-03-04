Mercato - PSG : «Proche de signer» à Barcelone, le transfert avorté révélé des années plus tard

Axel Cornic

Au fil des années, le Paris Saint-Germain ne s’est pas fait que des amis dans l’Europe du football, notamment du côté de l’Espagne. On ne compte plus les coups bas du Real Madrid ou encore du FC Barcelone, qui ne semble d’ailleurs toujours pas avoir digéré le transfert d’Ousmane Dembélé en 2023. Mais l’histoire est loin d’être récente...

On ne compte plus les joueurs du PSG qui ont été dragués par le football espagnol au fil des années. L’un des exemples les plus parlant et surtout les plus récents concerne Marco Verratti. L’ancien milieu de terrain parisien avait déclenché une énorme polémique lors de l’été 2017, lorsqu’il avait posé avec une édition du journal Mundo Deportivo, l’annonçant tout proche de rejoindre le FC Barcelone.

L’anecdote inattendue d’Anelka Le PSG a depuis pris sa revanche avec notamment le transfert d’Ousmane Dembélé, mais les histoires de mercato avec le FC Barcelone ne semblent pas vraiment être nouvelles. Formé à Paris, un certain Nicolas Anelka a en effet dévoilé un épisode assez étonnant au sujet de sa carrière. « Barcelone ? Je ne connais pas bien la ville, car je n'ai pas eu le temps de la visiter. Mais j'aime l'Espagne » a commencé l’ancien international français, dans un long entretien accordé à SPORT.