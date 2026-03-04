Mercato : Une sensation de Ligue 1 annonce son transfert de rêve, «je suis tombé amoureux de ce club...»

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Et un de plus. Comme chaque saison, la Ligue 1 permet de révéler des cracks capables d’attiser de vives convoitises sur le marché des transferts. L’un d’eux est en train de parfaire sa formation dans le club où il a signé son premier contrat professionnel, mais ne se voit pas pour autant y passer l’intégralité de sa carrière. Un transfert de rêve l’anime et le pousse chaque jour. Il raconte.

La Ligue des talents, voici l’un des surnoms caractérisant bien la Ligue 1. Le championnat français permet de révéler bien des cracks aux yeux de l’Europe qui finissent par filer à l’étranger que ce soit en Premier League, en Liga, en Bundesliga ou encore en Serie A. Jeune attaquant de 23 ans, il se bâti une réputation dans l’élite du football français ces derniers mois. Au point où un potentiel transfert ne serait pas utopique à la prochaine intersaison ou à moyen terme.

Pablo Pagis fait ses armes au FC Lorient Le FC Lorient est de retour en Ligue 1 cette saison après avoir été sacré champion de Ligue 2 lors de l’exercice précédent devant le Paris FC notamment. Pablo Pagis (23 ans), fils de Mickaël qui a fait les beaux jours du RC Strasbourg et brièvement de l’OM, se trouve sur une bonne dynamique avec notamment deux buts et une passe décisive lors de ses trois dernières sorties avec le club breton qu’il a déjà quitté à deux reprises en prêt pour le Nîmes Olympique et le Stade Lavallois. Quel avenir après le FC Lorient ? Un rêve habite les pensées de Pagis.