«C’est un personnage perturbant» : Le comportement à l’OM qui étonne Pierre Ménès

Depuis quelques semaines maintenant, l’OM est plongé dans une crise importante qui a fait des dégâts. Celle-ci a précipité le départ de Roberto De Zerbi et la mise en retrait de Pablo Longoria de ses fonctions de président. Mais c’est le comportement d’un autre dirigeant marseillais qui n’a pas manqué d’étonner un certain Pierre Ménès.

Seulement, c'est le comportement d'un autre dirigeant marseillais qui a eu le don d'interpeller Pierre Ménès.

«Il est assez illisible en termes de comportement» « Je vais être plus nuancé, tout en m’étonnant. Benatia est assez illisible en termes de comportement... Je pars, je reviens, puis j’annonce que je repars… On a l’impression parfois qu’il vole au secours de la victoire alors qu’il a parfois des propos très durs les soirs de défaite. Je trouve que c’est un peu facile. On sait que ses rapports, notamment avec Mason Greenwood, sont très compliqués. C’est un personnage perturbant » a confié l’ancien chroniqueur de Canal+ sur sa chaîne YouTube.