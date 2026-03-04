Antoine Dupont a changé à cause de ses blessures : Un joueur du XV de France dévoile la différence

Gravement blessé au genou droit pour la deuxième fois de sa carrière, Antoine Dupont a su revenir à son meilleur niveau pour le 6 Nations 2026. Mais c’est un nouveau joueur que l’on a vu avec le XV de France, beaucoup plus altruiste et collectif, même si certains de ses coéquipiers ne voient pas trop la différence.
Après presque un an d’absence, on a retrouvé notre Antoine Dupont. Titulaire lors des trois premières journées du Tournoi des 6 Nations, la star du rugby français a fait forte impression et certains pensent qu’il est même revenu plus fort qu’avant sa blessure. Mais un peu différent, puisque pour le moment on l’a vu beaucoup plus gestionnaire que dynamiteur.
« Franchement, je n'ai pas l'impression qu'il ait trop changé, et je trouve que c'est ce qui fait sa force »
Pour certains c’est une façon de se protéger après sa nouvelle blessure au genou, tandis que d’autres parlent plutôt d’un changement dû à la présence sur le terrain de Matthieu Jalibert ainsi que de Thomas Ramos. Mais au sein du XV de France, on ne voit pas vraiment un nouvel Antoine Dupont. « Franchement, je n'ai pas l'impression qu'il ait trop changé, et je trouve que c'est ce qui fait sa force. Il est arrivé avec beaucoup d'envie, mais c'est quelqu'un de plutôt réservé » a expliqué Baptiste Serin, lors de la conférence de presse de ce mercredi.
« Il est peut-être un peu plus assagi, parce qu'avec ses blessures, il prend un peu de recul sur peut-être plein de choses »
« Dès que le coup de sifflet arrive, on sait qu'il est possédé, il donne cette envie contagieuse, le goût de l'effort. Sur le dernier match, il fait beaucoup d'efforts, qui se voient peut-être moins, c’est moins bling bling mais il fait deux, trois retours défensifs qui sont ultra importants pour l'équipe. Mais je n'ai pas l'impression d'avoir une personne différente » a poursuivi l’autre demi de mêlée du XV de France. « Il est peut-être un peu plus assagi, parce qu'avec ses blessures, il prend un peu de recul sur peut-être plein de choses. Mais il est tout aussi au top sur le terrain ».