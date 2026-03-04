Antoine Dupont a changé à cause de ses blessures : Un joueur du XV de France dévoile la différence

Axel Cornic

Gravement blessé au genou droit pour la deuxième fois de sa carrière, Antoine Dupont a su revenir à son meilleur niveau pour le 6 Nations 2026. Mais c’est un nouveau joueur que l’on a vu avec le XV de France, beaucoup plus altruiste et collectif, même si certains de ses coéquipiers ne voient pas trop la différence.

Après presque un an d’absence, on a retrouvé notre Antoine Dupont. Titulaire lors des trois premières journées du Tournoi des 6 Nations, la star du rugby français a fait forte impression et certains pensent qu’il est même revenu plus fort qu’avant sa blessure. Mais un peu différent, puisque pour le moment on l’a vu beaucoup plus gestionnaire que dynamiteur.

Inquiet pour son état de santé, Sébastien Chabal n'a plus le choix : «Je vais aller me faire suivre» https://t.co/Re3NxjxeJm — le10sport (@le10sport) March 4, 2026

« Franchement, je n'ai pas l'impression qu'il ait trop changé, et je trouve que c'est ce qui fait sa force » Pour certains c’est une façon de se protéger après sa nouvelle blessure au genou, tandis que d’autres parlent plutôt d’un changement dû à la présence sur le terrain de Matthieu Jalibert ainsi que de Thomas Ramos. Mais au sein du XV de France, on ne voit pas vraiment un nouvel Antoine Dupont. « Franchement, je n'ai pas l'impression qu'il ait trop changé, et je trouve que c'est ce qui fait sa force. Il est arrivé avec beaucoup d'envie, mais c'est quelqu'un de plutôt réservé » a expliqué Baptiste Serin, lors de la conférence de presse de ce mercredi.