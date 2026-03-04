Kylian Mbappé avec Emmanuel Macron, les rendez-vous en privé !

Amadou Diawara

Kylian Mbappé a une relation particulière avec Emmanuel Macron. Interrogé sur le président de la République française, l'actuel numéro 10 du Real Madrid a avoué qu'il lui arrivait de le voir en tête à tête, et ce pour échanger avec lui, notamment sur ses prestations footballistiques.

Lors des grands rendez-vous des clubs français ou des Bleus, Emmanuel Macron a toujours répondu présent. Et lorsque Kylian Mbappé est de la partie, le président de la République se montre proche de lui. Les deux hommes se voyant même en privé.

Kylian Mbappé voit Emmanuel Macron «de temps en temps» Lors d'un entretien accordé à Paris Match en décembre 2021, Kylian Mbappé a lâché ses vérités sur sa relation avec Emmanuel Macron. « On a vu sur YouTube Emmanuel Macron vous appeler avec les vidéastes humoristes McFly et Carlito. Vous arrive-t-il fréquemment de le voir ? Oui, de temps en temps, il me félicite pour mes prestations. C’est toujours un plaisir de pouvoir échanger avec le président et de se dire qu’il me suit, reconnaît mon travail et mon abnégation pour le pays ou pour le club », a confié l'international français.