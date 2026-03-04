Kylian Mbappé avec Emmanuel Macron, les rendez-vous en privé !

Kylian Mbappé a une relation particulière avec Emmanuel Macron. Interrogé sur le président de la République française, l'actuel numéro 10 du Real Madrid a avoué qu'il lui arrivait de le voir en tête à tête, et ce pour échanger avec lui, notamment sur ses prestations footballistiques.
Lors des grands rendez-vous des clubs français ou des Bleus, Emmanuel Macron a toujours répondu présent. Et lorsque Kylian Mbappé est de la partie, le président de la République se montre proche de lui. Les deux hommes se voyant même en privé.
Kylian Mbappé voit Emmanuel Macron «de temps en temps»
Lors d'un entretien accordé à Paris Match en décembre 2021, Kylian Mbappé a lâché ses vérités sur sa relation avec Emmanuel Macron. « On a vu sur YouTube Emmanuel Macron vous appeler avec les vidéastes humoristes McFly et Carlito. Vous arrive-t-il fréquemment de le voir ? Oui, de temps en temps, il me félicite pour mes prestations. C’est toujours un plaisir de pouvoir échanger avec le président et de se dire qu’il me suit, reconnaît mon travail et mon abnégation pour le pays ou pour le club », a confié l'international français.
«C’est toujours un plaisir de pouvoir échanger avec le président»
Lors de la même interview, Kylian Mbappé s'est également prononcé sur sa proximité avec Didier Deschamps et avec Karim Benzema. « Que représente pour vous Didier Deschamps ? Mon premier et mon unique sélectionneur. C’est quelqu’un de spécial pour moi, celui qui m’a donné la chance de pouvoir porter ce maillot bleu », a confié le capitaine de l'équipe de France, avant d'ajouter : « Comment vivez-vous votre duo magique avec Karim Benzema ? C’est un grand joueur et on s’apprécie dans la vie. C’est beaucoup plus facile de créer une connexion sur le terrain quand vous êtes amis. On a cette envie de se faire briller l’un l’autre, de s’aider à marquer des buts. Et ça marche! ». Pour rappel, Kylian Mbappé et Karim Benzema ont cohabité en équipe de France entre les étés 2021 et 2022.