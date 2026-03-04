Kylian Mbappé : «Pas très grave s’il boit du vin», la réponse en France après la dernière polémique

Axel Cornic

Actuellement aux prises avec des douleurs au genou, Kylian Mbappé fait plus jamais la Une des médias espagnols. La star du Real Madrid est en effet très critiquée pour son escapade à Paris, alors que son équipe s’inclinait à domicile face à Getafe, lors de la 26e journée de Liga. Mais de ce côté-ci des Pyrénées, on ne semble pas vraiment comprendre cette réaction.

Décidément, ce n’est pas le meilleur moment pour Kylian Mbappé. Son équipe du Real Madrid ne réalise pas la meilleure saison de son histoire et la star française ne peut pas l’aider, puisqu’il doit actuellement soigner un problème au genou qu’il a laissé trainer beaucoup trop longtemps. Mais même lorsqu’il n’est pas sur le terrain, l’attaquant français fait parler de lui.

Mbappé à Paris, pendant que le Real Madrid perd Dans le cadre médical, Mbappé aurait quitté Madrid pour consulter des spécialistes à Paris concernant son genou. Le problème, c’est qu’à ce moment-là le Real Madrid jouait et a finalement perdu contre Getafe, allongeant son retard au classement sur le FC Barcelone. Et évidemment, ce n’est pas du tout passé. « Une chose est ce que vous êtes, une autre est ce que vous semblez être. Si vous êtes blessé, il est normal que vous soyez au match. Prendre un verre à Paris pendant que votre équipe joue un match... c'est une question d'engagement, d'image » a déclaré le journaliste Manu Carreño, sur la Cadena SER.