Kylian Mbappé : Une explication improbable à sa blessure et celles des autres stars du Real Madrid ?

Axel Cornic

La Coupe du monde débutera dans seulement quelques mois, mais Kylian Mbappé ne semble pas être au top de sa forme. Le capitaine de l’équipe de France souffrirait d’une grosse entorse du genou et a été mis au repos pour quatre semaines au moins, avec son club du Real Madrid qui semble sérieusement s’inquiéter.

Décidément, rien ne va pour Kylian Mbappé cette saison. Si sur le plan individuel l’attaquant a toujours des statistiques impressionnantes, il doit jongler avec des pépins physiques qui l’ont empêché de s’exprimer pleinement. Et ça s’est aggravé récemment, puisque le genou de la star du Real Madrid et de l’équipe de France est touché.

Départ du PSG : Kylian Mbappé s’est pris une balle perdue… https://t.co/MYrp8dScRB — le10sport (@le10sport) March 4, 2026

« On parle d’entorse, puisque c’est ce qu’indique le rapport médical, mais... » Pour le moment, l’entourage de Mbappé a expliqué qu’il n’y aura pas d’opération. Mais les inquiétudes sont toujours plus grandes de l’autres côté des Pyrénées. « Le ligament croisé postérieur gauche du joueur est à bout. On parle d’entorse, puisque c’est ce qu’indique le rapport médical, mais la blessure est sérieuse » a récemment expliqué Anton Meana, journaliste pour la Cadena SER. « Jouer un match serait risqué, et il ne veut prendre aucun risque. Sa blessure est qualifiée d’entorse parce que c’est ce qu’indique le rapport médical, mais le temps de récupération et le fait que Mbappé soit un dur à cuire… Cela me fait douter ».