Cette actrice d'Hollywood lâche une confidence sur Cristiano Ronaldo

Amadou Diawara

Arrivé à Al Nassr le 1er janvier 2023, Cristiano Ronaldo est sous contrat jusqu'au 30 juin 2027 avec son club. En Arabie Saoudite depuis plus de trois ans, CR7 continue de briller, même s'il n'a plus les jambes de ses 20 ans. D'ailleurs, la vedette de 41 ans a une admiratrice à Hollywood, à savoir une célèbre actrice américaine.

Cristiano Ronaldo éclabousse de sa classe la planète football depuis plus de 20 ans. Formé au Sporting, l'international portugais a explosé à Manchester United, avant de devenir la tête de gondole du Real Madrid. Et après avoir tout gagné - à plusieurs reprises - avec la Maison-Blanche, CR7 a tenté une aventure à la Juventus, avant de boucler la boucle chez les Red Devils. Mais alors que son retour à Old Trafford s'est très mal passé, Cristiano Ronaldo s'est exilé en Arabie Saoudite, du côté d'Al Nassr, le 1er janvier 2023. Evoluant en Saudi Pro League depuis plus de trois années, l'attaquant de 41 ans a encore un an et demi d'engagement avec son club.

Sydney Sweeney est totalement fan de Cristiano Ronaldo Depuis ses débuts, Cristiano Ronaldo est un exemple de travail et de sérieux. En effet, CR7 multiplie les séances personnelles avant et après les entrainements. Ayant sculpté minutieusement son corps, Cristiano Ronaldo a fait le nécessaire pour faire durer sa carrière le plus longtemps possible. A tel point qu'il est un exemple pour les autres footballeurs, mais également pour des célébrités dans d'autres domaines.