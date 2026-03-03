Conflit au Moyen-Orient : Cristiano Ronaldo victime d’une fake news sur les réseaux sociaux

Axel Cornic

La situation s’est tendue ces derniers jours au Moyen-Orient, avec un conflit ouvert entre les Etats-Unis, Israël et l’Iran. Cela a évidemment impacté le monde du sport et des nombreuses informations ont fuité, notamment au sujet de Cristiano Ronaldo, qui évolue en Arabie Saoudite depuis 2023 et son départ de l’Europe.

La géopolitique internationale a repris une place centrale dans l’actualité, avec le décès du leader iranien Ali Khamenei qui a déclenché une nouvelle crise. Les répercussions sont très larges et on en parle notamment dans le monde du football, avec la guerre qui menace quasiment tous les pays autour du Golfe Persique.

🚨❌ Reports on international media about Cristiano Ronaldo who left Saudi Arabia with his family are wide of mark.



It’s a fake news as Cristiano is now doing threatment at Al Nassr training ground after issues in last game.



Cristiano has not left Saudi to return to Madrid. pic.twitter.com/xKYlYfuVA0 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 3, 2026

Le jet de Cristiano Ronaldo se serait envolé vers Madrid C’est le cas de l’Arabie Saoudite, avec des drones iraniens qui auraient frappé ce mardi l’ambassade américaine de Riyad, ville où vit un certain Cristiano Ronaldo. Plusieurs sources ont annoncé que le jet de la superstar du ballon rond, qui vit dans la capitale saoudienne depuis 2023 avec sa femme Georgina Rodriguez et ses enfants, aurait décollé pour Madrid dans la nuit de lundi à mardi. Certains expliquent même que le Portugais aurait tout simplement disparu de la circulation, alors que les matchs à venir d’Al-Nassr ont été annulés à cause de la proximité avec le conflit.