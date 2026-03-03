Zinedine Zidane n’est pas le GOAT ? Le nom du plus grand sportif français donné sur RMC

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Annoncé comme le favori pour remplacer Didier Deschamps à la tête de l’équipe de France après la Coupe du monde 2026, Zinedine Zidane a fait les beaux jours des Bleus quand il était joueur, mais aussi du sport français en général. De quoi en faire le GOAT dans l’Hexagone ? Aux yeux de beaucoup, ZIzou est le numéro 1, mais voilà que cette théorie n’est pas partagée par tout le monde et un autre nom a été donné sur RMC.

Que ce soit collectivement ou individuellement, le palmarès de Zinedine Zidane est vertigineux. Quand il était joueur, le milieu offensif avait notamment réussi à remporter la Coupe du monde, l’Euro, la Ligue des Champions et même le Ballon d’Or. Et comme si ça ne suffisait, Zizou a également réussi sa reconversion comme entraîneur, remportant alors la Ligue des Champions trois fois consécutivement avec le Real Madrid. Des exploits significatifs qui font de Zidane le GOAT du sport français ? Pas forcément.

«J'ai vu Zinedine Zidane mettre une de ces droites» : L'agression avant un match ! https://t.co/26HkuGkygD — le10sport (@le10sport) March 3, 2026

Teddy Riner au-dessus de Zidane ? Mais si Zinedine Zidane n’est pas le sportif numéro 1 en France, qui se trouve au-dessus de lui ? Au micro de RMC, Eric Di Meco a cité un nom qu’il considère comme le GOAT : Teddy Riner. « Pour moi, il l’est déjà. Il n’y pas que le nombre de titre. Et encore que, au niveau du championnat du monde, c’est impressionnant. C’est la longévité aux Jeux Olympiques qui est impressionnante. Pour gagner 3 titres et en plus, il a raté au milieu, ça veut dire que tu es là depuis un très long moment. C’est pour ça que pour moi, c’est déjà le GOAT. Essayez de me sortir un mec ou une femme… Il est plus grand que Zidane dans le sport français ? Oui. Pour moi, c’est déjà le cas », a-t-il confié à propos du judoka français.