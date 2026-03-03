Le piège évité avec les stars du PSG après cette séquence qui a fait le buzz

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Les élections municipales approchent et à Paris, Sarah Knafo est candidate pour succéder à Anne Hidalgo. Mais voilà qu’elle a été vivement moquée suite à une séquence diffusée il y a quelques jours. En effet, interrogée par surprise sur les joueurs du PSG, elle n’avait pu en citer aucun. Un piège dans lequel d’autres candidats à la mairie de Paris ne sont pas tombés.

Ousmane Dembélé, Achraf Hakimi, Vitinha, Désiré Doué… Il a été difficile de ne pas entendre les noms des joueurs du PSG au cours des derniers mois. Et pourtant… Voilà qu’ils ne sont pas connus de tous et pour certains, c’est très fâcheux. C’est ainsi que Sarah Knafo, candidate à la mairie de Paris, a été tournée en ridicule il y a quelques jours lors d'une interview. Piégée sur le nom des joueurs du PSG, elle n’avait pu en citer aucun et cette séquence avait alors fait le buzz.

« Non, mais c’est une blague ! » Candidat à la mairie de Paris, Emmanuel Grégoire arrive-t-il lui à donner des noms de joueurs du PSG ? Lui n’est pas tombé dans le piège. En effet, interrogé pour So Foot, il a répondu facilement : « Je peux citer trois joueurs du PSG ? Non, mais c’est une blague ! Je peux citer toute l’équipe : Kvaratskhelia, Doué, Dembélé, Marquinhos, Hakimi, Nuno Mendes. J’ai bien révisé ? Je ne révise pas, je les connais par cœur. Vous me demanderiez des joueurs du PFC, ce serait plus rigolo ».