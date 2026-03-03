Le piège évité avec les stars du PSG après cette séquence qui a fait le buzz

Les élections municipales approchent et à Paris, Sarah Knafo est candidate pour succéder à Anne Hidalgo. Mais voilà qu’elle a été vivement moquée suite à une séquence diffusée il y a quelques jours. En effet, interrogée par surprise sur les joueurs du PSG, elle n’avait pu en citer aucun. Un piège dans lequel d’autres candidats à la mairie de Paris ne sont pas tombés.
Ousmane Dembélé, Achraf Hakimi, Vitinha, Désiré Doué… Il a été difficile de ne pas entendre les noms des joueurs du PSG au cours des derniers mois. Et pourtant… Voilà qu’ils ne sont pas connus de tous et pour certains, c’est très fâcheux. C’est ainsi que Sarah Knafo, candidate à la mairie de Paris, a été tournée en ridicule il y a quelques jours lors d'une interview. Piégée sur le nom des joueurs du PSG, elle n’avait pu en citer aucun et cette séquence avait alors fait le buzz.
« Non, mais c’est une blague ! »
Candidat à la mairie de Paris, Emmanuel Grégoire arrive-t-il lui à donner des noms de joueurs du PSG ? Lui n’est pas tombé dans le piège. En effet, interrogé pour So Foot, il a répondu facilement : « Je peux citer trois joueurs du PSG ? Non, mais c’est une blague ! Je peux citer toute l’équipe : Kvaratskhelia, Doué, Dembélé, Marquinhos, Hakimi, Nuno Mendes. J’ai bien révisé ? Je ne révise pas, je les connais par cœur. Vous me demanderiez des joueurs du PFC, ce serait plus rigolo ».
Les joueurs du Paris FC sont aussi connus
Et voilà qu’Emmanuel Grégoire ne mentait pas, il peut également citer des joueurs du Paris FC aussi. « Je peux citer trois joueurs du Paris FC alors ? Facile. Lopez, Ikoné, Kevin Trapp, Immobile… Je ne les connais pas tous. Moins que le PSG, mais je m’y suis mis. Je n’ai pas encore été à Jean-Bouin, je n’ai pas le temps. Je voulais aller voir PFC – Lens, car j’ai deux clubs : le PSG et Lens. J’ai toujours aimé les clubs populaires. J’aime l’OM aussi, même si ça fait hurler les ultras du PSG. Je ne suis pas né à Paris, j’étais un amateur de l’OM des années 1990, comme tout le monde à l’époque. J’adore aussi Liverpool, Arsenal, qui sont des clubs qui ont une résonance avec leur territoire », a-t-il lâché.