Zinedine Zidane : Les conséquences d'un accident de voiture dissimulées à l'aide d'une technique insolite

Axel Cornic

Tout le monde se souvient d’au moins une image de Zinedine Zidane sur un terrain de football. L’ancien numéro 10 de l’équipe de France a marqué les mémoires, mais depuis la fin de sa carrière des anecdotes un peu plus étranges filtrent à son sujet... et certaines sont pour le moins surprenantes !

Véritable légende vivante, Zinedine Zidane fait partie des sportifs les plus aimés des Français. Cela se voit à chacun de ses déplacements, avec certains fans qui semblent lui vouer un véritable culte. Mais l’ancien de la Juventus et du Real Madrid peut également faire l’objet de quelques moqueries...

« Pour la photo d’équipe, il a mis du scotch et on lui a fait des cheveux au marqueur » C’est le cas avec certaines anecdotes dévoilées par ses anciens coéquipiers, qui rendent peut-être le personnage plus humain. Ainsi, sur les antennes de RMC, Éric Di Meco a notamment parlé de la fois où il a posé pour une photo avec du ruban adhésif sur la tête. « Il a eu accident de voiture juste avant l’Euro 1996, qui lui a arraché une partie du cuir chevelu devant » a raconté l’ancien défenseur, qui a côtoyé Zidane en équipe de France. « Pour la photo d’équipe, il a mis du scotch et on lui a fait des cheveux au marqueur. Il avait encore des cheveux à l’époque ».