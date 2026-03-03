Mercato - OM : «On approche des 100%», Daniel Riolo annonce déjà un futur départ

Axel Cornic

L’Olympique de Marseille a été ébranlé par une profonde crise, qui a quasiment tout changé. Roberto De Zerbi n’est plus là et a été remplacé par Habib Beye et le président Pablo Longoria devrait bientôt faire ses valises. Medhi Benatia a également pris cette direction, avant d’être finalement retenu par le propriétaire Frank McCourt... mais pour combien de temps ?

On ne savait plus où donner de la tête. Le début du mois de février a été explosif du côté de Marseille, avec des nombreux changements très importants. L’un d’entre eux a concerné Medhi Benatia, qui a annoncé son départ, avant de finalement être retenu par le propriétaire de l’OM avec d’ailleurs des pouvoirs élargis dans le secteur sportif.

«C’est trop important» : La décision à plusieurs millions d'euros de Frank McCourt qui va tout changer pour l’OM ? https://t.co/IRIaGdik1d — le10sport (@le10sport) March 3, 2026

« Benatia à l’OM, je n’y crois pas en vérité » Le nouveau boss c’est donc bien lui, mais personne ne sait pour combien de temps. Car tout porte à croire que cette solution n’est que passagère et que Benatia finira bien par quitter l’OM. « Tu n’as pas de président, ils sont en recherche de président. Tu as trouvé un entraîneur qui apparemment, sauf catastrophe, est amené à rester au-delà de la fin de cette saison, mais qui d’un coup va se retrouver tout seul » a expliqué Daniel Riolo, qui ne donne pas cher de la peau du directeur sportif. « Un nouveau président doit arriver et un directeur sportif. On se dirige de plus en plus, on est à 90%, on approche des 100%, je ne sais pas par quel retournement de situation, je n’y crois pas en vérité, Medhi Benatia restera à l’OM ».