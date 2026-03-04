Une bonne nouvelle pour l'équipe de France ? La blessure de Mbappé fait les affaires d'un journaliste

Pierrick Levallet

L’état de santé de Kylian Mbappé inquiète en ce moment. Touché au genou, le capitaine de l’équipe de France va devoir prendre du repos forcé loin des terrains. Mais pour un journaliste, la blessure de l’attaquant de 27 ans n’est pas si inquiétante que cela, puisqu’elle pourrait lui permettre de reprendre des forces avant la Coupe du monde 2026.

Depuis quelques temps maintenant, l’état de santé de Kylian Mbappé inquiète. Le capitaine de l’équipe de France ne peut plus ignorer les douleurs à son genou qui durent depuis décembre. L’attaquant de 27 ans va donc devoir prendre du repos forcé loin des terrains. Sa durée d’indisponibilité est estimée à environ trois semaines. Mais si sa blessure préoccupe au Real Madrid, elle n’inquiète toutefois pas un journaliste, qui pense à la Coupe du monde 2026.

Le coup de gueule de Kylian Mbappé : «On va me prendre pour un idiot, mais...» https://t.co/ReskghdogY — le10sport (@le10sport) March 3, 2026

«Ça lui permettra peut-être de faire un peu de jus» « Il ne sera pas à 100% en mars mais ça lui permettra peut-être de faire un peu de jus pour être à 100% pendant la phase finale. Je préfère un Mbappé à la Coupe du monde qui aura joué 40 ou 45 matchs qu’un Mbappé qui aura joué 65 matchs » a expliqué le journaliste Hugo Guillemet dans L’Equipe du Soir sur La Chaîne L’Equipe.