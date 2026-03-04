Antoine Dupont : Son intervention «ridicule» qui a été moquée et critiquée

Considéré comme l’un des meilleurs joueurs de la planète rugby, Antoine Dupont est également devenu l’une des personnalités sportives les plus appréciées des Français. Mais parfois son omniprésence semble agacer, comme cela a été le cas après une prise de parole diffusée sur France 2.
Tout le monde aime Antoine Dupont. Joueur au talent immense et leader entrainant, le rugbyman de 29 ans est devenu une véritable star. D’ailleurs, au cours de la longue convalescence après sa blessure au genou on a continué à le voir partout, avec des publicités ou des multiples projets loin des frontières de son sport.
« Bonne fête nationale, vive la France »
Au cours de l’été 2025, on l’a ainsi vu représenter la France à l’exposition universelle qui s’est tenue à Osaka, au Japon. Et il a même eu une intervention spéciale un 14 juillet, sous des faux airs de président de la République. « Il y a une réelle ferveur autour de la France au Japon, à en croire le nombre de Japonais devant le pavillon France ce 14 juillet » avait déclaré Dupont, sur France 2. « Je veux simplement vous dire bonne fête nationale, vive la France, bon 14 juillet et à très vite sur les terrains ».
Les réseaux sociaux n’avaient pas aimé
Mais cette prise de parole n’a pas vraiment fait l’unanimité, bien au contraire. Habituellement loué, Antoine Dupont avait en effet été la cible de nombreuses critiques sur les réseaux sociaux. « Il est vraiment temps qu’il revienne au rugby et qu’il arrête le délire mondain... L’année prochaine faut vraiment qu’il fasse une saison pleine car sinon de sa carrière on se souviendra de 5 années excellente mais surtout d’un mec qui s’est perdu dans le star système » écrivait notamment un utilisateur de X et d’autres qui disaient « C’est une blague ? Il commence à me fatiguer celui-là », « Ça devient un grand ridicule » ou encore « Il va encore nous dire ce qu’on doit voter ? ».