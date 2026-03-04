Vente OM : Frank McCourt va appeler des milliardaires, «ils se connaissent entre eux»

La rumeur d'une vente de l'OM persiste depuis plusieurs années, mais compte tenu du contexte actuel, tout pourrait s'accélérer. Toutefois, le exigences de Frank McCourt, qui réclamerait plus d'un milliard d'euros pour céder le club phocéen semblent inatteignables. Mais l'homme d'affaires américain a peut-être trouvé une solution.
Alors que les rumeurs entourant la vente de l'OM ont été relancée ces derniers jours compte tenu de la situation à Marseille, Frank McCourt aurait fixé la barre à 1,2 milliard d'euros ! A ce prix-là, il ne risque pas de trouver d'acheteurs, mais l'ancien joueur de l'OM Jean-Charles de Bono suggère une autre hypothèse.
«S’il cherche des actionnaires minoritaires...»
« Je peux comprendre McCourt car il met de l’argent au pot depuis des années et au final, il perd de l’argent. Il n’arrivera jamais à vendre l’OM 1,2 milliard d’euros. Moi je te le dis, il ne vendra jamais le club à ce prix. Quand tu vois en plus ce qu’il se passe dans le monde entier, je pense que les potentiels acheteurs ne se penchent pas en ce moment sur le rachat de clubs de foot. Par contre je pense que s’il cherche des actionnaires minoritaires, il est capable autour de lui de trouver des gens que ça peut intéresser. Les milliardaires se connaissent entre eux. Je pense que s’il commence à envoyer des infos à droite à gauche pour dire qu’il cherche des investisseurs, c’est qu’il risque de contacter des gens qu’il connaît pour investir avec lui à l’OM », confie-t-il au micro de Football Club de Marseille.
«Les milliardaires se connaissent entre eux»
Ces derniers jours, un connaisseur du marché avait été contacté par L'EQUIPE à ce sujet. Et comme Jean-Charles de Bono, il doute que Frank McCourt puisse vendre l'OM au-delà de un milliard d'euros, bien que le prix du club ait forcément augmenté depuis 2016 : « C'est comme si vous aviez acheté une vieille bâtisse à 100 000 euros. Vous avez amélioré le jardin, une route s'est construite à côté. D'un coup, votre maison vaut peut-être 250 000, voire 400 000 euros. Certes, vous avez mis beaucoup d'argent dans les travaux, mais votre bien a pris de la valeur. Comme pour une maison, la valorisation d'un club au-delà du top 10-15 européen reste hypothétique et dépend du marché actuel. S'il se porte bien, elle montera, sans rien faire. S'il y a plusieurs intérêts d'investir aussi. Tout ce qui crée de la valeur, l'effectif, les recettes, les infrastructures, peut influer. Si le club ne joue plus la Ligue des champions, en revanche, le prix va baisser... »