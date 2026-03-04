Vente OM : Frank McCourt va appeler des milliardaires, «ils se connaissent entre eux»

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

La rumeur d'une vente de l'OM persiste depuis plusieurs années, mais compte tenu du contexte actuel, tout pourrait s'accélérer. Toutefois, le exigences de Frank McCourt, qui réclamerait plus d'un milliard d'euros pour céder le club phocéen semblent inatteignables. Mais l'homme d'affaires américain a peut-être trouvé une solution.

Alors que les rumeurs entourant la vente de l'OM ont été relancée ces derniers jours compte tenu de la situation à Marseille, Frank McCourt aurait fixé la barre à 1,2 milliard d'euros ! A ce prix-là, il ne risque pas de trouver d'acheteurs, mais l'ancien joueur de l'OM Jean-Charles de Bono suggère une autre hypothèse.

🚨🔵⚪️ 10 ans après avoir racheté l'OM pour 45 millions d'euros, McCourt prêt à vendre le club à partir de 1,2 milliard de dollars ?



Le propriétaire du club phocéen, qui répète régulièrement ne pas vouloir s'en séparer, pourrait étudier les propositions en cas d'offres XXL.… pic.twitter.com/y9fvUn6pSc — RMC Sport (@RMCsport) March 1, 2026

«S’il cherche des actionnaires minoritaires...» « Je peux comprendre McCourt car il met de l’argent au pot depuis des années et au final, il perd de l’argent. Il n’arrivera jamais à vendre l’OM 1,2 milliard d’euros. Moi je te le dis, il ne vendra jamais le club à ce prix. Quand tu vois en plus ce qu’il se passe dans le monde entier, je pense que les potentiels acheteurs ne se penchent pas en ce moment sur le rachat de clubs de foot. Par contre je pense que s’il cherche des actionnaires minoritaires, il est capable autour de lui de trouver des gens que ça peut intéresser. Les milliardaires se connaissent entre eux. Je pense que s’il commence à envoyer des infos à droite à gauche pour dire qu’il cherche des investisseurs, c’est qu’il risque de contacter des gens qu’il connaît pour investir avec lui à l’OM », confie-t-il au micro de Football Club de Marseille.