«La tension était énorme» : Il vit un moment difficile avec Didier Deschamps

Didier Deschamps a vécu une carrière très riche aussi bien en tant que joueur qu'en tant qu'entraîneur. Et cela ne l'a pas empêché de connaître des moments très tendus qui ont eu un impact sur son effectif. Comme ce fut le cas à l'OM notamment.

Passé par plusieurs clubs de Ligue 1, Edouard Cissé a notamment pu côtoyer Didier Deschamps à l'AS Monaco puis à l'OM. Et l'ancien milieu de terrain raconte notamment une période très délicate à Marseille lorsque l'actuel sélectionneur des Bleus était au cœur de vives tensions en interne.

Edouard Cissé raconte son pire souvenir « Mon pire souvenir ? La troisième finale (de Coupe de la Ligue), en 2011 (1-0 face à Montpellier). J'étais remplaçant (il n'est pas sorti du banc), depuis quelques semaines la tension en interne était énorme (en raison du conflit larvé entre Didier Deschamps et le directeur sportif José Anigo). C'était la saison juste après le titre mais on avait l'impression qu'il datait d'il y a dix ans. Comment on avait pu atteindre l'apothéose moins d'un an avant et se retrouver dans cette situation à ce moment-là ? Un vrai gâchis. Tant que l'on avait été qualifiés en Ligue des champions, cela avait tenu. Après l'élimination contre Manchester United en huitièmes (0-0, 1-2), la fin de saison a été longue et pénible », confiait-il dans les colonnes de L'EQUIPE en 2020.