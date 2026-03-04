F1 : Lewis Hamilton dans le flou avec Ferrari, il contacte deux écuries concurrentes

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Plus que quelques jours maintenant avant le grand début de la saison 2026 de Formule 1. Un nouvel exercice qui sera marqué par l’entrée en vigueur des nouveaux règlements qui risquent de changer l’ordre établi. Les premiers essais étaient donc très attendus, mais difficile d'y voir plus clair. De quoi amener Lewis Hamilton a contacté certains des rivaux de Ferrari.

Ce 8 mars, en Australie, le premier Grand Prix de la saison 2026 de Formule 1 va se tenir. Le premier épisode pour savoir qui succéder à Lando Norris en tant que champion du monde. Le pilote McLaren conservera-t-il sa couronne ? Il y a du monde pour lui prendre à l’instar de Max Verstappen, Lewis Hamilton ou encore Charles Leclerc. Toutefois, difficile pour le moment de dégager les forces en présence sur la grille, surtout compte tenu des nouveaux règlements qui ont rebattu les cartes. D’autant que les essais de pré-saison n'ont pas apporté trop de réponse à ce sujet.

F1 - Max Verstappen contre Netflix : Lewis Hamilton s’en mêle ! https://t.co/5Ff3vlxM2t — le10sport (@le10sport) March 3, 2026

« J'ai appelé Toto Wolff chez Mercedes et Zak Brown chez McLaren » A l’occasion d'un entretien accordé au Corriere della Sera, Lewis Hamilton s'est d’ailleurs confié sur ces essais de pré-saison. C'est alors que le pilote Ferrari a révélé : « Les essais n'ont pas révélé grand-chose ; chacun se cachait derrière ses réservoirs de carburant. J'ai appelé Toto Wolff chez Mercedes et Zak Brown chez McLaren pour essayer de comprendre leur point de vue, mais sans succès ». Lewis Hamilton n’aura donc pas obtenu les réponses recherchées de la part de Mercedes et McLaren, mais ça ne l’empêche pas d'être confiant à l'aube de cette saison 2026 de F1.