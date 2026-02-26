«L'OM m'a dit de partir» : Le PSG saute sur l'occasion et recrute un Marseillais

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Dans l'histoire du football français, plusieurs joueurs ont évolué au PSG et à l'OM. Et certains sont même passés directement d'un club à l'autre. L'un d'entre eux raconte d'ailleurs la particularité de jouer pour les deux rivaux surtout après avoir quitté le PSG pour l'OM.

La rivalité entre le PSG et l'OM, née dans les année 1990, n'a pas empêché certains joueurs d'évoluer pour les deux. Voire d'être transféré d'une équipe à l'autre. Leur nombre est d'ailleurs très impressionnant. Les plus connus, et donc probablement les plus détestés des supporters parisiens, sont probablement Fabrice Fiorèse et Frédéric Déhu. Mais dans le sens inverse, Peter Luccin avant quitté l'OM pour signer au PSG durant l'été 2000. Un transfert sur lequel il est d'ailleurs revenu récemment, révélant qu'il n'avait pas eu vraiment le choix.

Quand t'as connu ce genre de choses ... pic.twitter.com/EKJ6NsOaaJ — Seb Paris in My Blood (@PSGinMyBlood_of) February 23, 2026

Peter Luccin lâche ses vérités sur son transfert au PSG « Sincèrement, ça a été plus dur pour ma famille. Ma mère est parisienne. Mes frères sont parisiens. Les gens ont pensé que je me justifiais. Je ne dis pas que je voulais partir. En plus, j’avais acquis un statut qui me plaisait à Marseille. Je commençais à m’imposer. Même en étant jeune, je m’approchais du capitanat. Mais à mon âge, j’étais jeune et je prenais des décisions rapides. Je n’avais pas le temps », confiait-il dans les colonnes de Ouest-France en 2024 avant de partir.