Mercato - PSG : Un champion du monde ouvre la porte à un transfert !

L'été prochain, le PSG pourrait bien lancer une large revue d'effectif. Plusieurs noms circulent, notamment au milieu de terrain, un secteur de jeu peu fourni sur le plan quantitatif qui pourrait pousser Luis Enrique à réclamer des renforts. Dans cette optique, une annonce pourrait bien l'intéresser.
Après s'être montré très discret lors des précédents mercatos, le PSG pourrait bien accélérer l'été prochain afin de régénérer un effectif qui peut sembler un peu court sur le plan quantitatif, notamment au milieu de terrain, un secteur où l'absence prolongée de Fabian Ruiz se fait ressentir ces dernières semaines, malgré la montée en puissance de Warren Zaïre-Emery.
Le PSG dans le coup pour Enzo Fernandez ?
Dans cette optique, L'EQUIPE a récemment révélé que le PSG surveillait Enzo Fernandez. Lié à Chelsea jusqu'en 2032, le milieu de terrain argentin semble avoir l'intention de partir l'été prochain. Il faut dire que le champion du monde 2022 était très proche d'Enzo Maresca, remplacé en cours de saison par Liam Rosenior, avec lequel la relation paraît moins fluide. Et sur le plan économique, les Blues, récemment sanctionnés par la Premier League, pourraient se résoudre à vendre Enzo Fernandez en cas de non-qualification pour la Ligue des champions.
«Mon avenir au club ? Je ne sais pas»
Et justement, Enzo Fernandez s'est prononcé sur son avenir à Chelsea après l'élimination contre le PSG en huitième de finale de la Ligue des champions. « Mon avenir au club ? Je ne sais pas. Pour l’instant, je pense à Chelsea. On verra après la Coupe du Monde. Il ne me reste plus qu’à soutenir mes coéquipiers. Il reste encore 8 matchs de Premier League et nous sommes toujours en lice en FA Cup. On peut renverser la situation », a confié le milieu de terrain au micro d'ESPN Argentina. Une déclaration qui n'a pas du passer inaperçue dans les locaux du PSG.