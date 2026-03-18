Mercato - PSG : Un champion du monde ouvre la porte à un transfert !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

L'été prochain, le PSG pourrait bien lancer une large revue d'effectif. Plusieurs noms circulent, notamment au milieu de terrain, un secteur de jeu peu fourni sur le plan quantitatif qui pourrait pousser Luis Enrique à réclamer des renforts. Dans cette optique, une annonce pourrait bien l'intéresser.

Après s'être montré très discret lors des précédents mercatos, le PSG pourrait bien accélérer l'été prochain afin de régénérer un effectif qui peut sembler un peu court sur le plan quantitatif, notamment au milieu de terrain, un secteur où l'absence prolongée de Fabian Ruiz se fait ressentir ces dernières semaines, malgré la montée en puissance de Warren Zaïre-Emery.

🚨 Can you guarantee you’re gonna stay at Chelsea for future?



Enzo Fernández: “I don’t know — there are 8 games left and the FA Cup. There’s the World Cup and then we’ll see”, told ESPN Argentina. 🧨 pic.twitter.com/YpGN5SKfsF — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 17, 2026

Le PSG dans le coup pour Enzo Fernandez ? Dans cette optique, L'EQUIPE a récemment révélé que le PSG surveillait Enzo Fernandez. Lié à Chelsea jusqu'en 2032, le milieu de terrain argentin semble avoir l'intention de partir l'été prochain. Il faut dire que le champion du monde 2022 était très proche d'Enzo Maresca, remplacé en cours de saison par Liam Rosenior, avec lequel la relation paraît moins fluide. Et sur le plan économique, les Blues, récemment sanctionnés par la Premier League, pourraient se résoudre à vendre Enzo Fernandez en cas de non-qualification pour la Ligue des champions.