Julian Alaphilippe avec Pauline Ferrand-Prévot, c'est officiel !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

C'est désormais officiel. Quelques semaines après l'annonce de la liste de la sélection féminine pour les championnats du monde au Rwanda, c'est celles de l'équipe de France masculine qui a été dévoilée. Et Julian Alaphilippe a été retenu par Thomas Voeckler, ce qui permettra au compagnon de Marion Rousse d'être présent au Rwanda avec Pauline Ferrand-Prévot.

Ce sera l'un des derniers enjeux majeurs de la saison 2025. Le 28 septembre, les championnats du monde sur route se dérouleront effectivement au Rwanda. Et les sélections des équipes de France féminine et masculine ont été dévoilées.

Julian Alaphilippe et Pauline Ferrand-Prévot seront au Rwanda En effet, Thomas Voeckler a dévoilé la composition de l'équipe de France masculine avec notamment le prodige Paul Seixas (Decathlon-AG2R La Mondiale) qui accompagnera Julian Alaphilippe (Tudor), Louis Barré (Intermarché-Wanty), Julien Bernard (Lidl-Trek), Jordan Jegat (TotalEnergies), Valentin Madouas (Groupama-FDJ), Valentin Paret-Peintre (Soudal Quick-Step) et Pavel Sivakov (UAE-XRG). Double champion du monde et en grande forme en cette fin de saison, Julian Alaphilippe sera particulièrement attendue, tout autant que Pauline Ferrand-Prévot chez les femmes. Sensation de la saison après sa victoire sur le Tour de France, la championne olympique de VTT sera bien présente et sera même très bien entourée avec Cédrine Kerbaol (EF Education-Oatly), Juliette Labous (FDJ-Suez), Evita Muzic (FDJ-Suez), Maëva Squiban (UAE-ADQ), Marie Le Net (FDJ-Suez) et Léa Curinier (FDJ-Suez).