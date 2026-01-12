Fake news sur le mercato, l'OM a menti ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Souvent utilisé par Roberto De Zerbi pendant la première moitié de saison, Robinio Vaz a grandement fait grimper sa cote sur le marché, à seulement deux ans et demi de l'expiration de son contrat. Une situation qui fait paniquer les dirigeants marseillais, enclins à lui faire apposer sa signature sur un nouveau bail, en vain pour le moment, engendrant une volonté de l'OM de s'en séparer selon des rumeurs. Frederic Massara n'y croit pas.

Frederic Massara n'a pas laissé un souvenir impérissable dans les mémoires des supporters du Stade Rennais. Son passage à la direction sportive du club breton la saison passée n'a pas été couronnée de succès. Le dirigeant italien a même perdu son poste à la fin de l'exercice précédent, rebondissant toutefois de l'autre côté des Alpes dans la capitale transalpine.

Un mensonge de l'OM pour le transfert de Robinio Vaz ? Directeur sportif de la Roma, Frederic Massara n'en oublie toutefois pas la Ligue 1 et certains talents du championnat de France. Il semble que ce soit le cas de Robinio Vaz (18 ans) annoncé sur le départ de l'Olympique de Marseille cet hiver en raison de la difficulté pour le club phocéen d'obtenir son aval pour une prolongation de contrat. Une vente ne serait clairement pas à exclure selon divers médias. Une fake news selon Massara.