L’Espagne se rend compte du «fardeau» Kylian Mbappé, «Luis Enrique avait tellement raison»

Cette saison encore, Kylian Mbappé affole les statistiques. L’attaquant du Real Madrid empile les buts, mais malgré cela, il y a encore et toujours des choses à redire sur le numéro 10 merengue. De l’autre côté des Pyrénées, on a ainsi insisté sur un problème avec Mbappé qui ne rendrait clairement pas service à la Casa Blanca.

Plus à l’aise initialement à gauche, Kylian Mbappé semble désormais s’être parfaitement adapté à sa position d’attaquant axial. Il en fait alors profiter le Real Madrid avec ses nombreux buts. Le Français affole les statistiques et porte ainsi la Casa Blanca sur la plan offensif. Mais pour ce qui est de l’aspect défensif, on ne peut pas en dire autant. Cela fait un moment que ce problème de Mbappé fait parler. Ça avait déjà été le cas au PSG où Luis Enrique n’avait pas hésité à dire ses 4 vérités à son ex-joueur à ce propos comme on avait pu le voir dans le documentaire de l’Espagnol.

Mbappé ne défend pas assez ? Le manque d’apport défensif de Kylian Mbappé était un problème au PSG et ça commence désormais à l’être en Espagne. De quoi faire dire à Albert Masnou, journaliste pour Sport : « Luis Enrique avait tellement raison lorsqu'il l'a pris à partie dans cette pièce à Paris, exigeant qu'il défende lors du match contre Barcelone, chose qui lui était totalement étrangère jusque-là. Il marque beaucoup de buts, certes, mais il assume une telle part de responsabilité offensive qu'il éclipse ses coéquipiers, rendant ses équipes plus faciles à arrêter que lorsqu'il est sur le banc ».