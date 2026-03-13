«J’ai eu des problèmes avec lui» : Parti du PSG, il balance sur son «enfer» avec l’entraîneur

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Jouer dans la même équipe durant plusieurs années ne suffit pas parfois à créer une belle relation. Ces deux figures marquantes du Paris Saint-Germain sont bien placées pour en parler malgré leur passé en commun. « C’était l’enfer », avait résumé l’une d’elles. Retour sur leur mésentente…

Anciens coéquipiers au Paris Saint-Germain, remportant notamment ensemble la première Coupe d’Europe de l’histoire du club en 1996, Paul Le Guen et Alain Roche ont eu l’occasion de se retrouver en 2007, avec la nomination du premier sur le banc parisien. Le second dirigeait alors la cellule de recrutement depuis 2003. Une cohabitation qui fut difficile. Dans la foulée de son départ en 2009, Paul Le Guen s’en était alors pris à son ancien partenaire dans les colonnes de L’Équipe : « Je ne mesurais pas à quel point son incompétence et sa médiocrité allaient me pénaliser. Alain, je connaissais sa personnalité. Je savais que je ne pourrais pas compter sur lui pour m'aider à défendre au mieux les intérêts sportifs du club. Il cherche constamment à faire allégeance avec l’autorité ».

« Il n’y avait aucune relation » Parti du PSG en 2012, peu après le rachat du club par le Qatar, Alain Roche avait profité de son départ pour régler ses comptes avec l’ancien entraîneur. « C’était l’enfer. Parce qu’il n’y avait aucune relation. Mon avis ne l’intéressait pas. Il n’avait pas envie de discuter, lâchait-il dans L’Équipe. Incompétent ? Oui, il l’a dit. Comme si j’étais responsable des résultats de Paul Le Guen. C’est une hérésie totale. C’est plus facile de m’attaquer que d’attaquer d’autres personnes. J’ai été blessé qu’un ancien partenaire dise une telle chose. On a tout fait, au club, pour essayer de travailler le mieux possible avec lui. Il a été mal influencé par son adjoint (Yves Colleu). C’est l’entraîneur qui, je pense, a laissé la plus mauvaise image auprès des salariés ».