«On attendait le meilleur joueur du monde» : Le moment très compliqué après sa signature au PSG !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Au cours de son histoire, le PSG a vu passer et défiler de grands joueurs, et ce bien avant l’arrivée de QSI à la tête du club. Dans les années 90, un offensif aura notamment marqué les esprits des supporters, bien que ce dernier concède que ses débuts ont été très compliqués en raison des attentes à son égard. Explications.

En 2011, le PSG a totalement changé de dimension avec l’arrivée de QSI à la tête du club. Mais avant cela, Paris aura connu son heure de gloire dans les années 1990 avec la présidence de Michel Denisot notamment. En 1993, le club de la capitale obtient la signature de Rai, qui au bout de cinq ans à Paris, aura gagné le cœur des supporters. Pour l’Equipe, l’ancienne gloire du PSG est revenue sur des débuts compliqués dans la capitale.

Here's Rai making his debut for PSG. What a player! pic.twitter.com/vqVT4CvNLL — 90s Football (@90sfootball) March 18, 2022

« On attendait le meilleur joueur du monde. Or dans ma tête je n'étais pas frais » « Ça a rendu l'histoire encore plus forte, confie ainsi Rai au moment d’évoquer la communion avec les supporters au moment de son départ. Parce qu'au départ on a eu un drame (rires). Quand je suis arrivé, j'ai fait deux super matches. Mais je sortais de deux ou trois ans sans vacances, d'une série de matches internationaux qui avait duré deux mois. J'étais fatigué dans mon corps, dans ma tête. Je n'étais pas prêt à me confronter à une telle attente. Pour le public, j'étais le joueur qui avait battu Barcelone avec Sao Paulo (en 1992, lors de la finale de la Coupe intercontinentale, l'actuelle Coupe du monde des clubs), on attendait le meilleur joueur du monde. Or dans ma tête je n'étais pas frais. »