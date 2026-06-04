Bruno Genesio a refusé des clubs étrangers pour l’OM, voilà pourquoi !

Alexis Brunet

Alors qu’il sort de deux années à la tête du LOSC, Bruno Genesio devrait prendre en main l’OM la saison prochaine. Pour le moment rien n’est officiel car il reste encore quelques détails à régler, mais cela devrait aboutir très prochainement. Courtisé par des clubs étrangers, le technicien de 59 ans aurait décidé de rester en France et donc de rejoindre Marseille pour des raisons personnelles.

Après Roberto De Zerbi et Habib Beye, l’OM devrait connaître un troisième entraîneur en à peine un an. En effet, alors que l’ancien coach du Stade Rennais n’a pas donné satisfaction à la direction marseillaise, il devrait être prochainement remplacé par Bruno Genesio. Pour le moment rien n’est officiel mais à en croire certaines sources il ne manquerait plus que quelques détails pour que l’accord soit total entre toutes les parties.

Genesio voulait rester en France Alors qu’il sort d’une très bonne saison à Lille ponctuée par une troisième place en Ligue 1 et donc une qualification pour la Ligue des champions, Bruno Genesio était très courtisé. D’après les informations de RMC Sport, le technicien de 59 ans était dans le viseur de plusieurs clubs étrangers notamment, mais il a finalement décidé de rester en France pour des raisons personnelles et il a donc rejoint l’OM. Une bonne nouvelle donc pour Marseille qui va bientôt pouvoir continuer sa reconstruction démarrée avec les arrivées de Stéphane Richard comme président et de Grégory Lorenzi comme directeur sportif.