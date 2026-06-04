Transferts - PSG : Un gros mercato est réclamé sur RMC !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Désormais double champion d'Europe en titre, le PSG va se tourner vers un mercato crucial afin de poursuivre sur sa lancée. Pas une mince affaire puisque le défi sera de régénérer un effectif sans toutefois bouleverser une équipe qui a tout gagné. Et pour Michaël Ciani il va falloir frapper fort.

Après avoir réalisé le back-to-back en Ligue des Champions, le PSG va vivre un mercato estival crucial lors duquel l'objectif prioritaire sera de régénérer un effectif qui a tout gagné. Mais il s'agit d'un vrai jeu d'équilibriste puisque dans le même temps, il faudra conserver l'ossature qui a permis au PSG de devenir double champion d'Europe. Et l'ancien défenseur des Girondins de Bordeaux, Michaël Ciani assure que le PSG va effectivement devoir s'activer.

Michaël Ciani réclame un gros mercato au PSG « Le PSG doit se renforcer car ils sont Champions d’Europe deux fois d’affilée. La saison dernière, Luis Enrique a décidé de ne pas renforcer son équipe, de repartir avec quasiment les mêmes joueurs. Ils ont réussi, on va lui donner raison, mais ça a été très juste. Quand il y a des joueurs qui manquent… Avec tous les matches que les joueurs jouent… Il peut y avoir des blessés, donc il faut renforcer l’équipe. Ils doivent confirmer maintenant, continuer à être en haut de l’Europe, donc c’est pour ça qu’ils doivent se renforcer », lâche-t-il au micro de Rothen s'enflamme sur RMC avant d'évoquer plus en détails les secteurs à renforcer.