Mercato - Kolo Muani échangé par le PSG : Voilà le joueur proposé en contrepartie

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Après son prêt à Tottenham, Randal Kolo Muani va revenir au PSG, mais voilà qu’il pourrait ne pas s’y éterniser. Cet été, l’international français pourrait bien quitter définitivement le club de la capitale. Du côté de la Juventus, on serait visiblement décidé à l’idée de retrouver Kolo Muani et afin de trouver un accord avec le PSG, la Vieille Dame voudrait inclure un joueur dans la transaction.

Cet été, le marché des transferts sera animé au PSG. Alors qu’on parle beaucoup dernièrement des nombreuses possibles arrivées au sein de l’effectif de Luis Enrique, il faut également s’attendre à divers départs. Et sur cette liste des partants, on devrait retrouver Randal Kolo Muani. Après des prêts à la Juventus et à Tottenham, l’international français devrait cette fois quitter définitivement le PSG. Pour ce qui est de sa destination, on parle de plus en plus d’un retour de RKM sous le maillot de la Vieille Dame à Turin.

Kolo Muani à la Juventus, David au PSG ? Prêté quelques mois à la Juventus lors de la saison 2024-2025, Randal Kolo Muani pourrait bien retrouver le Piémont dans les semaines à venir. La Vieille Dame serait visiblement décidée à faire revenir l’attaquant du PSG. Ce jeudi, La Gazzetta dello Sport explique d’ailleurs qu’avec le départ de Dusan Vlahovic, la Juventus est passée à la vitesse supérieure dans ce dossier Kolo Muani, relançant ainsi les contacts avec l’entourage du joueur ainsi que le PSG. Alors qu’il serait question d’une opération autour des 35M€, le média transalpin annonce que la Juventus voudrait proposer Jonathan David dans la transaction en échange. De quoi convaincre le club de la capitale ?